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Кадыров сообщил о ликвидации "татуированного рейнджера" в Брянской области - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:41 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/kadyrov-1984719898.html
Кадыров сообщил о ликвидации "татуированного рейнджера" в Брянской области
Кадыров сообщил о ликвидации "татуированного рейнджера" в Брянской области - РИА Новости, 19.11.2024
Кадыров сообщил о ликвидации "татуированного рейнджера" в Брянской области
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Брянской области диверсионной группы из иностранцев, в составе которой также находился так называемый... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T23:41
2024-11-19T23:41
специальная военная операция на украине
сша
польша
канада
рамзан кадыров
мария захарова
брянская область
украина
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ГРОЗНЫЙ, 19 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Брянской области диверсионной группы из иностранцев, в составе которой также находился так называемый "татуированный рейнджер". "В конце октября в Брянской области была ликвидирована диверсионная группа, состоящая из иностранцев. Причём не простых или случайных. Это профессиональные бойцы, которые планировали на территории России ряд диверсий. Один из уничтоженных – татуированный "рейнджер". Скорее всего именно он стал звездой интернета ещё год назад, когда Дед Бидон встречался с суперсекретными бойцами не менее суперсекретного подразделения в Израиле, участвовавшего в спецоперации против палестинцев. Тогда эту фотографию Белый дом позорно пытался удалить из сети", - написал Кадыров в своем Telegram-канале. Глава региона также рассказал, что благодаря "непрошеному гостю", в его коллекции появился американский армейский пулемёт М249. "Ну никак не могли мы достать целый и новенький образец. Вот не везло и всё! А тут рейнджер пересёк половину мира, добирался на самолёте, потом на машине, затем пешком и всё для того, чтобы пополнить нашу уникальную коллекцию и доставить его невредимым", - написал Кадыров. ФСБ ранее сообщила, что 27 октября в Брянской области пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы четыре диверсанта, остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом. Отмечалось, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам. Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружена татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США, отмечала ФСБ. Росгвардия сообщила, что ДРГ насчитывала около 10 человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла РИА Новости, что среди наёмников были граждане США, Польши, Канады.
https://ria.ru/20241026/inostrantsy-1980279622.html
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сша, польша, канада, рамзан кадыров, мария захарова, брянская область, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, США, Польша, Канада, Рамзан Кадыров, Мария Захарова, Брянская область, Украина, Россия
Кадыров сообщил о ликвидации "татуированного рейнджера" в Брянской области

Кадыров сообщил о ликвидации в Брянской области иностранной диверсионной группы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 19 ноя - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Брянской области диверсионной группы из иностранцев, в составе которой также находился так называемый "татуированный рейнджер".
"В конце октября в Брянской области была ликвидирована диверсионная группа, состоящая из иностранцев. Причём не простых или случайных. Это профессиональные бойцы, которые планировали на территории России ряд диверсий. Один из уничтоженных – татуированный "рейнджер". Скорее всего именно он стал звездой интернета ещё год назад, когда Дед Бидон встречался с суперсекретными бойцами не менее суперсекретного подразделения в Израиле, участвовавшего в спецоперации против палестинцев. Тогда эту фотографию Белый дом позорно пытался удалить из сети", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
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Глава региона также рассказал, что благодаря "непрошеному гостю", в его коллекции появился американский армейский пулемёт М249.
"Ну никак не могли мы достать целый и новенький образец. Вот не везло и всё! А тут рейнджер пересёк половину мира, добирался на самолёте, потом на машине, затем пешком и всё для того, чтобы пополнить нашу уникальную коллекцию и доставить его невредимым", - написал Кадыров.
ФСБ ранее сообщила, что 27 октября в Брянской области пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы четыре диверсанта, остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом. Отмечалось, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам. Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружена татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США, отмечала ФСБ. Росгвардия сообщила, что ДРГ насчитывала около 10 человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла РИА Новости, что среди наёмников были граждане США, Польши, Канады.
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