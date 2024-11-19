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Кадыров показал кадры боев в окрестностях Волчанска - РИА Новости, 19.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 19.11.2024 (обновлено: 16:16 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/kadyrov-1984583881.html
Кадыров показал кадры боев в окрестностях Волчанска
Кадыров показал кадры боев в окрестностях Волчанска - РИА Новости, 19.11.2024
Кадыров показал кадры боев в окрестностях Волчанска
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры боев в окрестностях города Волчанска Харьковской области. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:03
2024-11-19T16:16
рамзан кадыров
специальная военная операция на украине
волчанск
россия
харьковская область
южный военный округ
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ГРОЗНЫЙ, 19 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры боев в окрестностях города Волчанска Харьковской области. На видео бойцы ведут перестрелку, закадровый голос на чеченском языке сообщает, что "ребята заходят в Волчанск". "Харьковское направление. Наша пехота в сопровождении снайперского расчета успешно давит противника в окрестностях города Волчанска. Противник закрепился в городской застройке и окопался на прилегающих территориях. Несмотря на отчаянное сопротивление врага, ребята его постепенно выдавливают", — написал Кадыров. Он добавил, что на месте работает батальон "Запад-Ахмат" ЮВО Минобороны совместно с ОМВД России по Курчалоевскому району Чечни, 128-й бригадой "Барс", а также 6-й общевойсковой армией.
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волчанск
россия
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Боец спецназа "Ахмат": "Наша пехота давит противника в окрестностях города Волчанска"
Работает батальон «Запад-АХМАТ» ЮВО МО РФ совместно с ОМВД РФ по Курчалоевскому району Чеченской Республики, 128-й бригадой «Барс», а также 6-й общевойсковой армией. Харьковское направление. Наша пехота в сопровождении снайперского расчета успешно давит противника в окрестностях города Волчанска. Противник закрепился в городской застройке и окопался на прилегающих территориях. Несмотря на отчаянное сопротивление врага, ребята его постепенно выдавливают.
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рамзан кадыров, волчанск, россия, харьковская область, южный военный округ
Рамзан Кадыров, Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Россия, Харьковская область, Южный военный округ
Кадыров показал кадры боев в окрестностях Волчанска

Кадыров показал кадры боев в окрестностях Волчанска Харьковской области

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ГРОЗНЫЙ, 19 ноя — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал кадры боев в окрестностях города Волчанска Харьковской области.
На видео бойцы ведут перестрелку, закадровый голос на чеченском языке сообщает, что "ребята заходят в Волчанск".
"Харьковское направление. Наша пехота в сопровождении снайперского расчета успешно давит противника в окрестностях города Волчанска. Противник закрепился в городской застройке и окопался на прилегающих территориях. Несмотря на отчаянное сопротивление врага, ребята его постепенно выдавливают", — написал Кадыров.
Он добавил, что на месте работает батальон "Запад-Ахмат" ЮВО Минобороны совместно с ОМВД России по Курчалоевскому району Чечни, 128-й бригадой "Барс", а также 6-й общевойсковой армией.
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Специальная военная операция на УкраинеРамзан КадыровВолчанскРоссияХарьковская областьЮжный военный округ
 
 
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