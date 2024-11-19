https://ria.ru/20241119/izrail-1984565144.html

Израильская армия зафиксировала запуски из Ливана

Израильская армия зафиксировала запуски из Ливана - РИА Новости, 19.11.2024

Израильская армия зафиксировала запуски из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск примерно пяти снарядов из Ливана по центральным районам страны, часть объектов была перехвачена, сообщила во... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:07

2024-11-19T12:07

2024-11-19T12:07

в мире

израиль

ливан

хезболла

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/05/1982011553_0:14:855:495_1920x0_80_0_0_03d23e79549b9da0919cc105392c5ee5.jpg

ХАЙФА, 19 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск примерно пяти снарядов из Ливана по центральным районам страны, часть объектов была перехвачена, сообщила во вторник пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в районах Дан, Шарон и Менаше, был зафиксирован запуск примерно пяти снарядов из Ливана по территории Израиля. Некоторые снаряды были перехвачены, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241115/izrail-1984012897.html

израиль

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024