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Израильская армия зафиксировала запуски из Ливана - РИА Новости, 19.11.2024
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12:07 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/izrail-1984565144.html
Израильская армия зафиксировала запуски из Ливана
Израильская армия зафиксировала запуски из Ливана - РИА Новости, 19.11.2024
Израильская армия зафиксировала запуски из Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск примерно пяти снарядов из Ливана по центральным районам страны, часть объектов была перехвачена, сообщила во... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:07
2024-11-19T12:07
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ХАЙФА, 19 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск примерно пяти снарядов из Ливана по центральным районам страны, часть объектов была перехвачена, сообщила во вторник пресс-служба армии. "После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в районах Дан, Шарон и Менаше, был зафиксирован запуск примерно пяти снарядов из Ливана по территории Израиля. Некоторые снаряды были перехвачены, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241115/izrail-1984012897.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Израильская армия зафиксировала запуски из Ливана

Армия Израиля зафиксировала около 5 запусков из Ливана по центру страны

© IRNAРакетные удары
Ракетные удары - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© IRNA
Ракетные удары. Архивное фото
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ХАЙФА, 19 ноя – РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск примерно пяти снарядов из Ливана по центральным районам страны, часть объектов была перехвачена, сообщила во вторник пресс-служба армии.
"После сирен воздушной тревоги, прозвучавших в районах Дан, Шарон и Менаше, был зафиксирован запуск примерно пяти снарядов из Ливана по территории Израиля. Некоторые снаряды были перехвачены, остальные упали на открытой местности", - говорится в сообщении.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где помимо мирных жителей погибли лидеры шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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В миреИзраильЛиванХезболлаХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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