https://ria.ru/20241119/issledovanie-1984558499.html

Исследование: доходность женских инвестиционных портфелей выше, чем мужских

Исследование: доходность женских инвестиционных портфелей выше, чем мужских - РИА Новости, 19.11.2024

Исследование: доходность женских инвестиционных портфелей выше, чем мужских

Несмотря на более низкую долю в сфере инвестиций, женщины показывают лучшие инвестиционные результаты: их портфели имеют более высокую доходность при меньшем... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:47

2024-11-19T11:47

2024-11-19T11:47

центральный университет (цу)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933997282_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_51637b3e34b486ef76a6681c6da76990.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Несмотря на более низкую долю в сфере инвестиций, женщины показывают лучшие инвестиционные результаты: их портфели имеют более высокую доходность при меньшем уровне риска, свидетельствуют данные Лаборатории инвестиционных исследований Центрального университета. "Несмотря на активное участие женщин в предпринимательстве, их доля среди инвесторов остается низкой. Так, количество женщин инвесторов с портфелем больше 1 тысячи рублей составляет 35% по сравнению с 65% мужчин", - говорится в исследовании. Разрыв особенно заметен в молодом возрасте: в группе 14–19 лет доля женщин-инвесторов составляет всего 17%, а в категории 20–30 лет - 29%. Однако с возрастом ситуация меняется: доля женщин с крупными инвестициями продолжает расти и достигает 59% в группе 61+. То есть по мере накопления жизненного и финансового опыта женщины становятся более активными участниками инвестиционной деятельности. Анализ результатов инвестиций показал, что женские портфели демонстрируют более высокую доходность при меньшем уровне риска. Средняя доходность женских портфелей за последний год в 1,4 раза выше по сравнению с мужскими. Кроме того, женщины склонны выбирать более диверсифицированные и стабильные инвестиционные инструменты, избегая излишнего риска. При этом отмечается, что женщины тратят в 1,7 раза больше времени на управление своими портфелями, совершая при этом в 2,5 раза меньше сделок в месяц по сравнению с мужчинами. Эти данные могут свидетельствовать о более вдумчивом подходе женщин к инвестициям, считают аналитики. По данным исследования, общий размер инвестиционных портфелей у женщин в среднем на 150–200% меньше, чем у мужчин, и только 2% женщин-инвесторов используют маржинальную торговлю (инвестиции на заемные средства – прим. ред.) против 5% у мужчин. "Эти данные свидетельствуют о том, что у женщин более консервативный подход к инвестициям. Они предпочитают избегать рисков, связанных с использованием заемных средств и активной торговлей. Даже при управлении более крупными суммами женщины сохраняют осторожность и стремятся минимизировать риски, что способствует устойчивому росту их вложений", - говорится в исследовании. Около 45% женщин-инвесторов представляют Москву и Санкт-Петербург. При этом наивысшую доходность показали женщины-инвесторы из Липецка, а жительницы Марий Эл были наиболее активны в совершении сделок. "Успехи женщин-инвесторов в различных регионах страны свидетельствуют о том, что сбалансированный и взвешенный подход к управлению капиталом способен приносить значимые результаты. Преодоление стереотипов и более активное участие женщин в сфере инвестиций могут способствовать их финансовой независимости и личному благосостоянию", - делают вывод организаторы исследования.

https://ria.ru/20241116/olimpiada-1984094053.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный университет (цу)