https://ria.ru/20241119/issledovanie-1984505990.html

Раскрыты результаты исследования об опасении россиян за кредитную историю

Раскрыты результаты исследования об опасении россиян за кредитную историю - РИА Новости, 19.11.2024

Раскрыты результаты исследования об опасении россиян за кредитную историю

Среди россиян, проверивших свою кредитную историю (КИ) в первом полугодии 2024 года и подозревавших, что на их имя мошенники оформили кредит, 19% подтвердили... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T05:57

2024-11-19T05:57

2024-11-19T05:57

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ипотека

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Среди россиян, проверивших свою кредитную историю (КИ) в первом полугодии 2024 года и подозревавших, что на их имя мошенники оформили кредит, 19% подтвердили свои опасения, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Выбери.ру", которое есть у РИА Новости. Отмечается, что 42% опрошенных проверили свою кредитную историю в первом полугодии этого года, причем почти половина из них сделали это дважды. Для изучения своей кредитной истории респонденты прибегали к бюро кредитных историй и другим сервисам, предоставляющим такие данные. При этом в аналогичном периоде прошлого года лишь 19% респондентов проверили свой персональный кредитный рейтинг (ПКР). "7% анкетируемых (из тех, кто запросил свою кредитную историю в первом полугодии – ред.) отметили, что запросили КИ, так как стали жертвами мошенников и опасались, что на них был взят кредит. У 19% из этой группы респондентов опасения подтвердились - мошенники действительно взяли на них кредит", - говорится в исследовании. Также исследование показало, что большинство опрошенных, или 47%, обратились в бюро кредитных историй и иные организации, предоставляющие отчеты, чтобы оценить свои шансы на ипотечный кредит. Проверить свою кредитную историю, чтобы убедиться в отсутствии задолженностей после закрытия кредита или займа, решили 19% опрошенных, еще 19% сказали, что проверили свою кредитную историю, так как делают это регулярно раз в полугодие, а 8% сообщили, что имели просрочки и хотели увидеть скомпилированную информацию о задолженностях из официальных источников. Директор департамента коммуникационной политики "Выберу.ру" Анна Романенко считает вполне закономерным повышение интереса граждан к своей кредитной истории. Она напомнила, что в марте этого года Банк России анонсировал прекращение льготной ипотеки с 1 июля, и считает логичным, что в оставшееся окно люди пытались успеть провести запланированные и незапланированные ипотечные сделки. "Так как при аномальном наплыве клиентов банки рисковали исчерпать имеющиеся лимиты, они стали ужесточать риск-политику, вследствие чего повышались требования в том числе к кредитному рейтингу заемщика. Примечательно, что проверять свою кредитную историю клиенты стали почти значительно чаще и на маркетплейсах. Так, раздел "Кредитный рейтинг" на сайте в первом полугодии 2024 года посетили почти в два раза больше клиентов, чем за весь 2023 год", - рассказала Романенко. Исследование проводилось среди 3 тысяч россиян, активно пользующихся финансовыми продуктами, в возрасте от 21 до 60 лет.

https://ria.ru/20241116/moshenniki-1984103349.html

https://realty.ria.ru/20241116/moshenniki-1983690024.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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экономика, ипотека, общество