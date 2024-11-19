https://ria.ru/20241119/indoneziya-1984514093.html

Джакарта готова сотрудничать с Москвой, заявили в Россотрудничестве

Джакарта готова сотрудничать с Москвой, заявили в Россотрудничестве - РИА Новости, 19.11.2024

Джакарта готова сотрудничать с Москвой, заявили в Россотрудничестве

Власти Индонезии не стали присоединяться к давлению на Россию, вместо этого Джакарта выражает готовность помогать налаживанию контактов с Москвой, заявил РИА... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T08:00

2024-11-19T08:00

2024-11-19T08:00

россия

индонезия

джакарта

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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ДЖАКАРТА, 19 ноя - РИА Новости. Власти Индонезии не стали присоединяться к давлению на Россию, вместо этого Джакарта выражает готовность помогать налаживанию контактов с Москвой, заявил РИА Новости глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте Никита Шиликов. Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что работа Русского дома в ряде стран существенно ограничена. "Беспрецедентное давление, с которым сейчас сталкивается наша страна, не могло не отразится на работе нашей организации. Однако, к счастью, здесь, в Индонезии, власти не препятствуют нашей работе, скорее наоборот - оказывают содействие в реализации наших инициатив, со здоровым любопытством относятся к будущим проектам и всячески поддерживают работу Россотрудничества по формированию устойчивых и доверительных контактов между Россией и Индонезии", - отметил Шиликов. По его словам, Русский дом в Джакарте постоянно получает запросы от школ и университетов на организацию тематических дней русской культуры. "Регулярно наши мероприятия освещаются в местных СМИ, люди здесь готовы к диалогу. Уверен, что нам удастся использовать текущий момент для того, чтобы охватить как можно больше сфер, где Россия может предложить свой опыт Индонезии", - добавил собеседник агентства. В Российском центре науки и культуры в Джакарте во вторник открылась фотовыставка, приуроченная к грядущему к 75-летию дипломатических отношений между Россией и Индонезией. Представленные на выставке фотоснимки охватывают всю историю дипломатических отношений до сегодняшнего дня. Выставка продлится до 3 декабря и будет открыта для посещения всеми желающими.

https://ria.ru/20240707/indonezija-1958024207.html

https://ria.ru/20240819/indoneziya-1966965116.html

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джакарта

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, индонезия, джакарта, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире