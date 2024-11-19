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Джакарта готова сотрудничать с Москвой, заявили в Россотрудничестве - РИА Новости, 19.11.2024
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08:00 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/indoneziya-1984514093.html
Джакарта готова сотрудничать с Москвой, заявили в Россотрудничестве
Джакарта готова сотрудничать с Москвой, заявили в Россотрудничестве - РИА Новости, 19.11.2024
Джакарта готова сотрудничать с Москвой, заявили в Россотрудничестве
Власти Индонезии не стали присоединяться к давлению на Россию, вместо этого Джакарта выражает готовность помогать налаживанию контактов с Москвой, заявил РИА... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T08:00
2024-11-19T08:00
россия
индонезия
джакарта
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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ДЖАКАРТА, 19 ноя - РИА Новости. Власти Индонезии не стали присоединяться к давлению на Россию, вместо этого Джакарта выражает готовность помогать налаживанию контактов с Москвой, заявил РИА Новости глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте Никита Шиликов. Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что работа Русского дома в ряде стран существенно ограничена. "Беспрецедентное давление, с которым сейчас сталкивается наша страна, не могло не отразится на работе нашей организации. Однако, к счастью, здесь, в Индонезии, власти не препятствуют нашей работе, скорее наоборот - оказывают содействие в реализации наших инициатив, со здоровым любопытством относятся к будущим проектам и всячески поддерживают работу Россотрудничества по формированию устойчивых и доверительных контактов между Россией и Индонезии", - отметил Шиликов. По его словам, Русский дом в Джакарте постоянно получает запросы от школ и университетов на организацию тематических дней русской культуры. "Регулярно наши мероприятия освещаются в местных СМИ, люди здесь готовы к диалогу. Уверен, что нам удастся использовать текущий момент для того, чтобы охватить как можно больше сфер, где Россия может предложить свой опыт Индонезии", - добавил собеседник агентства. В Российском центре науки и культуры в Джакарте во вторник открылась фотовыставка, приуроченная к грядущему к 75-летию дипломатических отношений между Россией и Индонезией. Представленные на выставке фотоснимки охватывают всю историю дипломатических отношений до сегодняшнего дня. Выставка продлится до 3 декабря и будет открыта для посещения всеми желающими.
https://ria.ru/20240707/indonezija-1958024207.html
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россия, индонезия, джакарта, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире
Россия, Индонезия, Джакарта, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), В мире
Джакарта готова сотрудничать с Москвой, заявили в Россотрудничестве

Глава Русского дома: Индонезия не присоединилась к давлению на Россию

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкВид на Джакарту
Вид на Джакарту - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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ДЖАКАРТА, 19 ноя - РИА Новости. Власти Индонезии не стали присоединяться к давлению на Россию, вместо этого Джакарта выражает готовность помогать налаживанию контактов с Москвой, заявил РИА Новости глава Русского дома (представительства Россотрудничества) в Джакарте Никита Шиликов.
Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил РИА Новости, что работа Русского дома в ряде стран существенно ограничена.
Джакарта - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
В Индонезии формируется "команда России", заявил посол
7 июля, 14:24
"Беспрецедентное давление, с которым сейчас сталкивается наша страна, не могло не отразится на работе нашей организации. Однако, к счастью, здесь, в Индонезии, власти не препятствуют нашей работе, скорее наоборот - оказывают содействие в реализации наших инициатив, со здоровым любопытством относятся к будущим проектам и всячески поддерживают работу Россотрудничества по формированию устойчивых и доверительных контактов между Россией и Индонезии", - отметил Шиликов.
По его словам, Русский дом в Джакарте постоянно получает запросы от школ и университетов на организацию тематических дней русской культуры.
"Регулярно наши мероприятия освещаются в местных СМИ, люди здесь готовы к диалогу. Уверен, что нам удастся использовать текущий момент для того, чтобы охватить как можно больше сфер, где Россия может предложить свой опыт Индонезии", - добавил собеседник агентства.
В Российском центре науки и культуры в Джакарте во вторник открылась фотовыставка, приуроченная к грядущему к 75-летию дипломатических отношений между Россией и Индонезией. Представленные на выставке фотоснимки охватывают всю историю дипломатических отношений до сегодняшнего дня. Выставка продлится до 3 декабря и будет открыта для посещения всеми желающими.
Флаги России и Индонезии - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Русский дом в Джакарте выразил готовность улучшать связи с новой столицей
19 августа, 04:34
 
РоссияИндонезияДжакартаЕвгений ПримаковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
 
 
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