https://ria.ru/20241119/hezbolly-1984593907.html

"Хезболлах" нанесла ракетные удары по северу Израиля

"Хезболлах" нанесла ракетные удары по северу Израиля - РИА Новости, 19.11.2024

"Хезболлах" нанесла ракетные удары по северу Израиля

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серии ракет по городу Цфат и поселению Кирьят-Шмона на севере Израиля, говорится в сообщениях движения. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:49

2024-11-19T13:49

2024-11-19T13:49

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 19 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серии ракет по городу Цфат и поселению Кирьят-Шмона на севере Израиля, говорится в сообщениях движения. "Бойцы исламского сопротивления в 10.00 утра (11.00 по московскому времени) нанесли ракетные удары по оккупированному городу Цфат",- говорится в одном из заявлений. Ранее пресс-службой был опубликован отчет о ракетном ударе по Кирьят-Шмона. Помимо этого движение атаковало базу подготовки парашютно-десантных войск армии Израиля в Кармиэле, несколько мест скопления живой силы израильских военных на разных участках ливано-израильской границы.

https://ria.ru/20241005/khezbolla-1976539884.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024