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"Хезболлах" нанесла ракетные удары по северу Израиля - РИА Новости, 19.11.2024
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13:49 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/hezbolly-1984593907.html
"Хезболлах" нанесла ракетные удары по северу Израиля
"Хезболлах" нанесла ракетные удары по северу Израиля - РИА Новости, 19.11.2024
"Хезболлах" нанесла ракетные удары по северу Израиля
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серии ракет по городу Цфат и поселению Кирьят-Шмона на севере Израиля, говорится в сообщениях движения. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T13:49
2024-11-19T13:49
в мире
израиль
хезболла
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 19 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серии ракет по городу Цфат и поселению Кирьят-Шмона на севере Израиля, говорится в сообщениях движения. "Бойцы исламского сопротивления в 10.00 утра (11.00 по московскому времени) нанесли ракетные удары по оккупированному городу Цфат",- говорится в одном из заявлений. Ранее пресс-службой был опубликован отчет о ракетном ударе по Кирьят-Шмона. Помимо этого движение атаковало базу подготовки парашютно-десантных войск армии Израиля в Кармиэле, несколько мест скопления живой силы израильских военных на разных участках ливано-израильской границы.
https://ria.ru/20241005/khezbolla-1976539884.html
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в мире, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
"Хезболлах" нанесла ракетные удары по северу Израиля

"Хезболлах" нанесла ракетные удары по Цфату и Кирьят-Шмоне в Израиле

© AP Photo / Maya AlleruzzoИзраильские спасатели
Израильские спасатели - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Израильские спасатели. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 19 ноя - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" выпустили серии ракет по городу Цфат и поселению Кирьят-Шмона на севере Израиля, говорится в сообщениях движения.
"Бойцы исламского сопротивления в 10.00 утра (11.00 по московскому времени) нанесли ракетные удары по оккупированному городу Цфат",- говорится в одном из заявлений.
Ранее пресс-службой был опубликован отчет о ракетном ударе по Кирьят-Шмона. Помимо этого движение атаковало базу подготовки парашютно-десантных войск армии Израиля в Кармиэле, несколько мест скопления живой силы израильских военных на разных участках ливано-израильской границы.
Израиль - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
"Хезболла" нанесла удар по военному комплексу в израильском Сахнине
5 октября, 18:14
 
В миреИзраильХезболлаОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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