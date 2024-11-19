https://ria.ru/20241119/gumpomosch-1984520604.html

Бандиты разграбляют гумпомощь для сектора Газа, пишет Washington Post

Бандиты разграбляют гумпомощь для сектора Газа, пишет Washington Post - РИА Новости, 19.11.2024

Бандиты разграбляют гумпомощь для сектора Газа, пишет Washington Post

Поставляемая в сектор Газа гуманитарная помощь разграбляется бандами, которые действуют на подконтрольных Израилю частях региона и, возможно, пользуются... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T09:28

2024-11-19T09:28

2024-11-19T09:28

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Поставляемая в сектор Газа гуманитарная помощь разграбляется бандами, которые действуют на подконтрольных Израилю частях региона и, возможно, пользуются попустительством со стороны еврейского государства, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутренний документ ООН. "Во внутренний записке ООН от прошлого месяца говорится, что банды "возможно пользуются пассивной или активной благосклонностью" или "защитой" со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)", - пишет газета. В качестве примера в документе говорится о "военизированном объекте", который один из лидеров банд создал на территории, которую контролирует ЦАХАЛ. По информации газеты, чиновники ООН, а также водители грузовиков рассказывают о том, что израильские силы неоднократно решали не вмешиваться, когда банды грабили грузовики с помощью, хотя находились в зоне видимости. Гуманитарные организации говорят, что власти Израиля отказывают им в усилении защиты конвоев с помощью. По данным газеты, только в минувшую субботу 98 из 109 грузовиков с помощью ООН, которые прошли через КПП "Керем Шалом", были разграблены вооруженными людьми. В ЦАХАЛ опровергли газете информацию о попустительстве в отношении вооруженных банд в секторе Газа. Как указывает газета, официальные лица заявляют, что преступные банды стали главной преградой для раздачи гуманитарной помощи в южной части сектора Газа, где находятся большинство из палестинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате операции Израиля. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 103 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240308/gumpomosch-1931960435.html

https://ria.ru/20241118/izrail-1984483474.html

https://ria.ru/20240527/gumpomosch-1948763554.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, израиль, россия, москва, оон, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024