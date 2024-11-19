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Бандиты разграбляют гумпомощь для сектора Газа, пишет Washington Post - РИА Новости, 19.11.2024
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09:28 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/gumpomosch-1984520604.html
Бандиты разграбляют гумпомощь для сектора Газа, пишет Washington Post
Бандиты разграбляют гумпомощь для сектора Газа, пишет Washington Post - РИА Новости, 19.11.2024
Бандиты разграбляют гумпомощь для сектора Газа, пишет Washington Post
Поставляемая в сектор Газа гуманитарная помощь разграбляется бандами, которые действуют на подконтрольных Израилю частях региона и, возможно, пользуются... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T09:28
2024-11-19T09:28
в мире
израиль
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Поставляемая в сектор Газа гуманитарная помощь разграбляется бандами, которые действуют на подконтрольных Израилю частях региона и, возможно, пользуются попустительством со стороны еврейского государства, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутренний документ ООН. "Во внутренний записке ООН от прошлого месяца говорится, что банды "возможно пользуются пассивной или активной благосклонностью" или "защитой" со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)", - пишет газета. В качестве примера в документе говорится о "военизированном объекте", который один из лидеров банд создал на территории, которую контролирует ЦАХАЛ. По информации газеты, чиновники ООН, а также водители грузовиков рассказывают о том, что израильские силы неоднократно решали не вмешиваться, когда банды грабили грузовики с помощью, хотя находились в зоне видимости. Гуманитарные организации говорят, что власти Израиля отказывают им в усилении защиты конвоев с помощью. По данным газеты, только в минувшую субботу 98 из 109 грузовиков с помощью ООН, которые прошли через КПП "Керем Шалом", были разграблены вооруженными людьми. В ЦАХАЛ опровергли газете информацию о попустительстве в отношении вооруженных банд в секторе Газа. Как указывает газета, официальные лица заявляют, что преступные банды стали главной преградой для раздачи гуманитарной помощи в южной части сектора Газа, где находятся большинство из палестинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате операции Израиля. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 103 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240308/gumpomosch-1931960435.html
https://ria.ru/20241118/izrail-1984483474.html
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в мире, израиль, россия, москва, оон, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Израиль, Россия, Москва, ООН, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Бандиты разграбляют гумпомощь для сектора Газа, пишет Washington Post

WP: бандиты разграбляют гумпомощь для Газы при возможном попустительстве Израиля

© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Поставляемая в сектор Газа гуманитарная помощь разграбляется бандами, которые действуют на подконтрольных Израилю частях региона и, возможно, пользуются попустительством со стороны еврейского государства, сообщает газета Washington Post со ссылкой на внутренний документ ООН.
"Во внутренний записке ООН от прошлого месяца говорится, что банды "возможно пользуются пассивной или активной благосклонностью" или "защитой" со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)", - пишет газета.
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Власти сектора Газа раскритиковали сброс гуманитарной помощи с самолетов
8 марта, 23:26
В качестве примера в документе говорится о "военизированном объекте", который один из лидеров банд создал на территории, которую контролирует ЦАХАЛ. По информации газеты, чиновники ООН, а также водители грузовиков рассказывают о том, что израильские силы неоднократно решали не вмешиваться, когда банды грабили грузовики с помощью, хотя находились в зоне видимости. Гуманитарные организации говорят, что власти Израиля отказывают им в усилении защиты конвоев с помощью.
По данным газеты, только в минувшую субботу 98 из 109 грузовиков с помощью ООН, которые прошли через КПП "Керем Шалом", были разграблены вооруженными людьми.
В ЦАХАЛ опровергли газете информацию о попустительстве в отношении вооруженных банд в секторе Газа.
Как указывает газета, официальные лица заявляют, что преступные банды стали главной преградой для раздачи гуманитарной помощи в южной части сектора Газа, где находятся большинство из палестинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома в результате операции Израиля.
Дым над позицией израильской армии - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В Израиле заявили о нескольких пострадавших при ливанском обстреле
18 ноября, 23:03
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 103 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Грузовики с гуманитарной помощью для сектора Газа проезжают через зону досмотра на КПП Керем Шалом - РИА Новости, 1920, 27.05.2024
СМИ: в Газу доставили гумпомощь, но ее не раздали из-за атак Израиля
27 мая, 20:31
 
В миреИзраильРоссияМоскваООНАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)ХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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