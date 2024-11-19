https://ria.ru/20241119/gruziya-1984683036.html
Оппозиция Грузии потребовала признать выборы неконституционными
Оппозиция Грузии потребовала признать выборы неконституционными - РИА Новости, 19.11.2024
Оппозиция Грузии потребовала признать выборы неконституционными
Тридцать оппозиционных депутатов парламента Грузии внесли иск в Конституционный суд с требованием признать прошедшие 26 октября парламентские выборы... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:27
2024-11-19T18:27
2024-11-19T18:44
в мире
грузия
саломе зурабишвили
парламентские выборы в грузии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984339926_0:51:1280:771_1920x0_80_0_0_df86e707e41e7f56640fe693f688aea1.jpg
ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Тридцать оппозиционных депутатов парламента Грузии внесли иск в Конституционный суд с требованием признать прошедшие 26 октября парламентские выборы неконституционными, заявила во вторник на брифинге лидер партии "Единство — Национальное движение" Тамар Кордзая. Ранее во вторник такой же иск в Конституционный суд внесла президент Грузии Саломе Зурабишвили. "Сегодня с подписями 30 депутатов парламента Грузии в Конституционный суд был отправлен иск о признании выборов неконституционными", - заявила Кордзая. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно. Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов. Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.
https://ria.ru/20241119/gruziya-1984677460.html
https://ria.ru/20241028/gruziya-1980459855.html
грузия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984339926_134:0:1271:853_1920x0_80_0_0_b3b87012b5dbd37773b8382ed3bde5a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Оппозиция Грузии потребовала признать выборы неконституционными
Оппозиция Грузии внесла в КС иск о признании выборов неконституционными
ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Тридцать оппозиционных депутатов парламента Грузии внесли иск в Конституционный суд с требованием признать прошедшие 26 октября парламентские выборы неконституционными, заявила во вторник на брифинге лидер партии "Единство — Национальное движение" Тамар Кордзая.
Ранее во вторник такой же иск в Конституционный суд внесла президент Грузии Саломе Зурабишвили
.
"Сегодня с подписями 30 депутатов парламента Грузии в Конституционный суд был отправлен иск о признании выборов неконституционными", - заявила Кордзая.
ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.
Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.
Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.