https://ria.ru/20241119/gruziya-1984677460.html
США продолжают попытки раскачивания обстановки в Грузии после выборов
США продолжают попытки раскачивания обстановки в Грузии после выборов - РИА Новости, 19.11.2024
США продолжают попытки раскачивания обстановки в Грузии после выборов
США, вопреки итогам выборов в Грузии, продолжают попытки раскачивания обстановки с целью создания условий для прихода к власти прозападной оппозиции, заявил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T18:03
2024-11-19T18:03
2024-11-19T18:20
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парламентские выборы в грузии — 2024
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США, вопреки итогам выборов в Грузии, продолжают попытки раскачивания обстановки с целью создания условий для прихода к власти прозападной оппозиции, заявил источник РИА новости в регионе."По информации осведомленных источников из региона, вопреки итогам народного волеизъявления на парламентских выборах в Грузии 26 октября этого года, США продолжают попытки "раскачивания" обстановки в этой закавказской стране с целью создания условий для прихода к власти прозападной оппозиции", - указал источник.Он пояснил, что лидерам оппозиции "рекомендуется продолжать настаивать на том, что результаты выборов сфальсифицированы"."Параллельно оппозиции предписывается мобилизовать сторонников для организации протестов и блокирования начала работы "нелегитимного парламента" (первое заседание запланировано на 25 ноября этого года)", - пояснил он.Собеседник добавил, что оппозиционерам "ставится задача добиваться формирования "переходного правительства" во главе с президентом Саломе Зурабишвили с прицелом на проведение новых выборов". По его словам, "для материального стимулирования митинговой активности предусмотрена ежедневная выплата вознаграждения участникам"."Наличная валюта в расчете на 20 дней находится в посольстве США в Тбилиси", - уточнил источник.По словам собеседника агентства, "подготовлены группы протестующих для решения "силовых задач", включая вооруженное противостояние с органами правопорядка и прорыв охраны государственных объектов".
https://ria.ru/20241119/gruzija-1984562078.html
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в мире, сша, грузия, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, США, Грузия, Саломе Зурабишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024
США продолжают попытки раскачивания обстановки в Грузии после выборов
Вопреки итогам выборов в Грузии, США продолжают попытки раскачивания обстановки
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. США, вопреки итогам выборов в Грузии, продолжают попытки раскачивания обстановки с целью создания условий для прихода к власти прозападной оппозиции, заявил источник РИА новости в регионе.
"По информации осведомленных источников из региона, вопреки итогам народного волеизъявления на парламентских выборах в Грузии 26 октября этого года, США продолжают попытки "раскачивания" обстановки в этой закавказской стране с целью создания условий для прихода к власти прозападной оппозиции", - указал источник.
Он пояснил, что лидерам оппозиции "рекомендуется продолжать настаивать на том, что результаты выборов сфальсифицированы".
"Параллельно оппозиции предписывается мобилизовать сторонников для организации протестов и блокирования начала работы "нелегитимного парламента" (первое заседание запланировано на 25 ноября этого года)", - пояснил он.
Собеседник добавил, что оппозиционерам "ставится задача добиваться формирования "переходного правительства" во главе с президентом Саломе Зурабишвили
с прицелом на проведение новых выборов". По его словам, "для материального стимулирования митинговой активности предусмотрена ежедневная выплата вознаграждения участникам".
"Наличная валюта в расчете на 20 дней находится в посольстве США в Тбилиси", - уточнил источник.
По словам собеседника агентства, "подготовлены группы протестующих для решения "силовых задач", включая вооруженное противостояние с органами правопорядка и прорыв охраны государственных объектов".