https://ria.ru/20241119/gruziya-1984597315.html

Грузинские оппозиционеры продолжают протестовать

Грузинские оппозиционеры продолжают протестовать - РИА Новости, 19.11.2024

Грузинские оппозиционеры продолжают протестовать

Грузинские оппозиционеры продолжают во вторник уличный протест в Тбилиси против итогов парламентских выборов, теперь митинг проходит на проспекте Меликишвили,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T13:58

2024-11-19T13:58

2024-11-19T13:58

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парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Грузинские оппозиционеры продолжают во вторник уличный протест в Тбилиси против итогов парламентских выборов, теперь митинг проходит на проспекте Меликишвили, передает корреспондент РИА Новости. Несколько сотен протестующих собрались на проспекте Меликишвили после того, как рано утром их вытеснил спецназ с территории Тбилисского государственного университета, где у оппозиционеров были расставлены палатки. Перед толпой митингующих стоят бригады патрульной полиции. При этом полиция не препятствует активистам. Как сообщала во вторник пресс-служба МВД Грузии, правоохранители задержали при разгоне протестующих в Тбилиси 16 человек, трое уже освобождены, Оппозиционеры парализовали территорию перед Тбилисским государственным университетом в воскресенье вечером. Они разжигали огонь, пели песни, играли в игры. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно. Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов. Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.

https://ria.ru/20241118/gruziya-1984453876.html

https://ria.ru/20241031/kobakhidze--1981247259.html

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в мире, грузия, тбилиси, тбилисский государственный университет, парламентские выборы в грузии — 2024