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Президент Грузии потребовала признать итоги выборов неконституционными - РИА Новости, 19.11.2024
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12:47 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/gruziya-1984573430.html
Президент Грузии потребовала признать итоги выборов неконституционными
Президент Грузии потребовала признать итоги выборов неконституционными - РИА Новости, 19.11.2024
Президент Грузии потребовала признать итоги выборов неконституционными
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем иске в Конституционный суд в связи с "нарушениями" требует признания итогов прошедших 26 октября парламентских... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:47
2024-11-19T12:47
в мире
грузия
саломе зурабишвили
парламентские выборы в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем иске в Конституционный суд в связи с "нарушениями" требует признания итогов прошедших 26 октября парламентских выборов неконституционными, сообщает администрация главы государства. Зурабишвили подала во вторник иск в Конституционный суд с жалобой на нарушение тайны голосования и права на всеобщее голосование в ходе прошедших 26 октября парламентских выборов, сообщила ранее журналистам юрист главы государства Ека Беселия. "Президент Грузии подала иск в Конституционный суд Грузии и потребовала признать окончательные результаты выборов неконституционными", - отмечено в заявлении администрации. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно. Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов. Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.
https://ria.ru/20241119/gruzija-1984562078.html
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в мире, грузия, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024
В мире, Грузия, Саломе Зурабишвили, Парламентские выборы в Грузии — 2024
Президент Грузии потребовала признать итоги выборов неконституционными

Президент Грузии потребовала признания неконституционными итогов выборов

© Фото : Administration of the President of GeorgiaСаломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Administration of the President of Georgia
Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем иске в Конституционный суд в связи с "нарушениями" требует признания итогов прошедших 26 октября парламентских выборов неконституционными, сообщает администрация главы государства.
Зурабишвили подала во вторник иск в Конституционный суд с жалобой на нарушение тайны голосования и права на всеобщее голосование в ходе прошедших 26 октября парламентских выборов, сообщила ранее журналистам юрист главы государства Ека Беселия.
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"Президент Грузии подала иск в Конституционный суд Грузии и потребовала признать окончательные результаты выборов неконституционными", - отмечено в заявлении администрации.
ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.
Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.
Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.
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