https://ria.ru/20241119/gruziya-1984545728.html

Президент Грузии подала иск в Конституционный суд из-за результатов выборов

Президент Грузии подала иск в Конституционный суд из-за результатов выборов - РИА Новости, 19.11.2024

Президент Грузии подала иск в Конституционный суд из-за результатов выборов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала во вторник иск в Конституционный суд с жалобой на нарушение тайны голосования и права на всеобщее голосование в ходе... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:14

2024-11-19T11:14

2024-11-19T11:38

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саломе зурабишвили

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Президент Грузии Саломе Зурабишвили подала во вторник иск в Конституционный суд с жалобой на нарушение тайны голосования и права на всеобщее голосование в ходе прошедших 26 октября парламентских выборов, сообщила журналистам юрист главы государства Ека Беселия."В этом иске идет речь о двух основных нарушениях конституционных прав. Первое - это нарушение всеобщности, что подразумевает, что наши сограждане, проживающие за рубежом, были не только ограничены в своих конституционных правах, но и то, что им запретили это (участие в выборах - ред.). Второй важный принцип - это защита тайны голосования. Существует не одно доказательство, что тайна голосования была нарушена, что является нарушением конституционного стандарта",- заявила Беселия журналистам.ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Однако если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно.Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов.Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.

https://ria.ru/20241028/gruziya-1980459855.html

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в мире, грузия, саломе зурабишвили, парламентские выборы в грузии — 2024