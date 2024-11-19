https://ria.ru/20241119/gruziya-1984509537.html

Грузинский спецназ разогнал протестующих у Тбилисского университета

Грузинский спецназ разогнал протестующих у Тбилисского университета - РИА Новости, 19.11.2024

Грузинский спецназ разогнал протестующих у Тбилисского университета

Сотрудники спецназа Грузии вытеснили протестующих у Тбилисского государственного университета оппозиционеров, разобрали установленными ими палатки, кадры... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T06:45

2024-11-19T06:45

2024-11-19T08:32

в мире

грузия

тбилисский государственный университет

парламентские выборы в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Сотрудники спецназа Грузии вытеснили протестующих у Тбилисского государственного университета оппозиционеров, разобрали установленными ими палатки, кадры разгона транслируют грузинские телекомпании. Правоохранители также разобрали баррикады, установленные возле здания, и эвакуировали автомобили, с помощью которых оппозиция блокировала дороги. На месте ведутся работы по очистке улиц. Оппозиционеры парализовали территорию перед Тбилисским государственным университетом в воскресенье вечером. Они разжигали огонь, пели песни, играли в игры. Горожане приносили на место еду и горячие напитки. ЦИК Грузии 16 ноября опубликовал итоговый протокол прошедших 26 октября парламентских выборов, согласно которому победила правящая партия "Грузинская мечта", набрав 53,93% голосов и получив 89 мандатов из 150 в парламенте. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, но они не признают итоги выборов и отказываются от депутатских мест. Парламент должен собраться не позднее десятого дня после публикации итогового протокола по созыву президента. Если президент откажется созывать парламент, законодательный орган соберется самостоятельно. Оппозиционеры считают итоги сфальсифицированными, требуют проведения международного расследования и новых парламентских выборов. Прокуратура Грузии начала расследование в связи с утверждениями оппозиции о якобы фальсификации результатов выборов, однако большинство оппозиционеров не сотрудничают с ведомством.

https://ria.ru/20241116/gruziya-1984131852.html

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Разбор баррикад у Тбилисского государственного университета Сотрудники спецназа Грузии вытеснили протестующих у Тбилисского государственного университета несогласных с итогами парламентских выборов оппозиционеров (видео из соцсетей). Правоохранители разобрали установленными еще в воскресенье вечером палатки активистов и баррикады, а также эвакуировали автомобили, с помощью которых оппозиция блокировала дороги. 2024-11-19T06:45 true PT0M20S

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в мире, грузия, тбилисский государственный университет, парламентские выборы в грузии — 2024