https://ria.ru/20241119/gruzija-1984562078.html

В Грузии не хотят членства в ЕС, опирающегося на ЛГБТ*-пропаганду

В Грузии не хотят членства в ЕС, опирающегося на ЛГБТ*-пропаганду - РИА Новости, 19.11.2024

В Грузии не хотят членства в ЕС, опирающегося на ЛГБТ*-пропаганду

Грузия не желает такого членства в Евросоюзе, которое опирается на ЛГБТ*-пропаганду, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:53

2024-11-19T11:53

2024-11-19T11:53

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ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Грузия не желает такого членства в Евросоюзе, которое опирается на ЛГБТ*-пропаганду, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. "Для меня немыслимо, чтобы кто-то сказал грузинам, что если вы не начнете пропаганду ЛГБТ* среди детей, вам не видать Европы. Никто не хочет такого членства (в ЕС - ред.), которое опирается на принятие или непринятие ЛГБТ*-пропаганды. У Грузии есть своя ментальность, идентичность, культура, история, культурное наследие, традиции, и она не уступит все это",- заявил Мдинарадзе на брифинге.* - движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20240604/gruziya-1950476752.html

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Дарья Буймова

в мире, грузия, россия, европа, евросоюз