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В Грузии не хотят членства в ЕС, опирающегося на ЛГБТ*-пропаганду - РИА Новости, 19.11.2024
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11:53 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/gruzija-1984562078.html
В Грузии не хотят членства в ЕС, опирающегося на ЛГБТ*-пропаганду
В Грузии не хотят членства в ЕС, опирающегося на ЛГБТ*-пропаганду - РИА Новости, 19.11.2024
В Грузии не хотят членства в ЕС, опирающегося на ЛГБТ*-пропаганду
Грузия не желает такого членства в Евросоюзе, которое опирается на ЛГБТ*-пропаганду, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:53
2024-11-19T11:53
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ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Грузия не желает такого членства в Евросоюзе, которое опирается на ЛГБТ*-пропаганду, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе. "Для меня немыслимо, чтобы кто-то сказал грузинам, что если вы не начнете пропаганду ЛГБТ* среди детей, вам не видать Европы. Никто не хочет такого членства (в ЕС - ред.), которое опирается на принятие или непринятие ЛГБТ*-пропаганды. У Грузии есть своя ментальность, идентичность, культура, история, культурное наследие, традиции, и она не уступит все это",- заявил Мдинарадзе на брифинге.* - движение признано экстремистским и запрещено в России.
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в мире, грузия, россия, европа, евросоюз
В мире, Грузия, Россия, Европа, Евросоюз
В Грузии не хотят членства в ЕС, опирающегося на ЛГБТ*-пропаганду

Мдинарадзе: Грузия не хочет членства в ЕС, опирающегося на ЛГБТ*-пропаганду

© РИА НовостиВид на Тбилиси
Вид на Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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ТБИЛИСИ, 19 ноя - РИА Новости. Грузия не желает такого членства в Евросоюзе, которое опирается на ЛГБТ*-пропаганду, заявил исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Мамука Мдинарадзе.
"Для меня немыслимо, чтобы кто-то сказал грузинам, что если вы не начнете пропаганду ЛГБТ* среди детей, вам не видать Европы. Никто не хочет такого членства (в ЕС - ред.), которое опирается на принятие или непринятие ЛГБТ*-пропаганды. У Грузии есть своя ментальность, идентичность, культура, история, культурное наследие, традиции, и она не уступит все это",- заявил Мдинарадзе на брифинге.
* - движение признано экстремистским и запрещено в России.
Парламент Грузии - РИА Новости, 1920, 04.06.2024
Власти Грузии внесли в парламент пакет законов о запрете ЛГБТ*-пропаганды
4 июня, 17:34
 
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