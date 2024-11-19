https://ria.ru/20241119/gretsiya-1984700222.html

В Греции потребовали отказаться от втягивания страны в конфликт на Украине

В Греции потребовали отказаться от втягивания страны в конфликт на Украине - РИА Новости, 19.11.2024

В Греции потребовали отказаться от втягивания страны в конфликт на Украине

Коммунистическая партия Греции (КПГ) потребовала от правительства отказаться от дальнейшего втягивания страны в конфликт на Украине. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T19:58

2024-11-19T19:58

2024-11-19T19:58

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АФИНЫ, 19 ноя – РИА Новости. Коммунистическая партия Греции (КПГ) потребовала от правительства отказаться от дальнейшего втягивания страны в конфликт на Украине. Греция одной из первых на Западе стала направлять оружие и военную технику Украине после начала российской спецоперации. Значительная часть западного вооружения транспортируется на Украину через греческий порт Александруполис. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявлял, что порты Греции, особенно Александруполис, превратились в ключевой узел международных перевозок на Украину. "Правительство "Новой демократии" (правящая партия в Греции - ред.), которое с согласия и при поддержке других партий евро-натовской дуги превратило страну в американо-натовскую базу, не может закрывать глаза на реальную угрозу греческому народу. Оно берет на себя историческую ответственность. Оно не имеет никакого права втягивать народ и страну в кровавую бойню ради выполнения обязательств НАТО и интересов тех слоев капитала, которые ожидают новых больших прибылей от войны и разрушений, которые она несет", - говорится в заявлении пресс-службы КПГ. Согласно заявлению, конфликт на Украине переходит на новый уровень эскалации с непредвиденными последствиями после полученного Киевом от США разрешения наносить удары по территории РФ ракетами дальнего радиуса действия, а также после обновления Россией своей ядерной доктрины. "После разрешения США и НАТО режиму (Владимира) Зеленского использовать ракеты дальнего радиуса действия НАТО против России и последующего обновления Россией своей ядерной доктрины... очевидно, что... война на Украине между НАТО и Россией переходит на новый уровень эскалации и возможного разрастания с непредвиденными последствиями для народов", - заявила компартия. КПГ сообщила, что будет информировать народ о событиях, а также требовать выхода Греции из любых войн, прекращения любой военной помощи режиму Зеленского и закрытия баз США и НАТО в Греции, которые превращают страну в мишень для возмездия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. Во вторник был опубликован указ президента России Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает рассматривать ядерное оружие как инструмент для недопущения ядерной войны. Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванных представителей американской администрации сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов по территории России. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, разрешение наносить удары вглубь РФ, если оно было принято и доведено до киевского режима, означает новый виток напряженности. Он также напомнил, что президент России Владимир Путин четко сформулировал позицию Москвы относительно решений по ударам дальнобойным оружием по территории РФ. Путин ранее заявлял, что страны НАТО дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавлял он.

https://ria.ru/20241118/gretsiya-1984406150.html

https://ria.ru/20241102/gretsiya-1981546043.html

https://ria.ru/20241030/gretsiya-1980855265.html

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россия, украина, греция, владимир путин, сергей лавров, кириакос мицотакис, нато, в мире