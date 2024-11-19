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Депутат Хамзаев перейдет в состав комитета по охране здоровья - РИА Новости, 19.11.2024
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17:15 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/gosduma-1984662607.html
Депутат Хамзаев перейдет в состав комитета по охране здоровья
Депутат Хамзаев перейдет в состав комитета по охране здоровья - РИА Новости, 19.11.2024
Депутат Хамзаев перейдет в состав комитета по охране здоровья
Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о выведении депутата Султана Хамзаева из состава комитета ГД по безопасности и введении его в состав РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:15
2024-11-19T17:15
политика
султан хамзаев
госдума рф
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о выведении депутата Султана Хамзаева из состава комитета ГД по безопасности и введении его в состав комитета по здоровью. В проекте предлагается вывести Хамзаева из состава комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции и ввести его в состав комитета по охране здоровья.
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политика, султан хамзаев, госдума рф
Политика, Султан Хамзаев, Госдума РФ
Депутат Хамзаев перейдет в состав комитета по охране здоровья

Госдума приняла проект о выведении Хамзаева из состава комитета по безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСултан Хамзаев
Султан Хамзаев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Султан Хамзаев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о выведении депутата Султана Хамзаева из состава комитета ГД по безопасности и введении его в состав комитета по здоровью.
В проекте предлагается вывести Хамзаева из состава комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции и ввести его в состав комитета по охране здоровья.
Сергей Неверов - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
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ПолитикаСултан ХамзаевГосдума РФ
 
 
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