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Депутат Хамзаев перейдет в состав комитета по охране здоровья
Депутат Хамзаев перейдет в состав комитета по охране здоровья - РИА Новости, 19.11.2024
Депутат Хамзаев перейдет в состав комитета по охране здоровья
Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о выведении депутата Султана Хамзаева из состава комитета ГД по безопасности и введении его в состав РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:15
2024-11-19T17:15
2024-11-19T17:15
политика
султан хамзаев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о выведении депутата Султана Хамзаева из состава комитета ГД по безопасности и введении его в состав комитета по здоровью. В проекте предлагается вывести Хамзаева из состава комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции и ввести его в состав комитета по охране здоровья.
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политика, султан хамзаев, госдума рф
Политика, Султан Хамзаев, Госдума РФ
Депутат Хамзаев перейдет в состав комитета по охране здоровья
Госдума приняла проект о выведении Хамзаева из состава комитета по безопасности