https://ria.ru/20241119/gosduma-1984662607.html

Депутат Хамзаев перейдет в состав комитета по охране здоровья

Депутат Хамзаев перейдет в состав комитета по охране здоровья - РИА Новости, 19.11.2024

Депутат Хамзаев перейдет в состав комитета по охране здоровья

Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о выведении депутата Султана Хамзаева из состава комитета ГД по безопасности и введении его в состав РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:15

2024-11-19T17:15

2024-11-19T17:15

политика

султан хамзаев

госдума рф

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла проект постановления о выведении депутата Султана Хамзаева из состава комитета ГД по безопасности и введении его в состав комитета по здоровью. В проекте предлагается вывести Хамзаева из состава комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции и ввести его в состав комитета по охране здоровья.

https://ria.ru/20240722/neverov-1961214906.html

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политика, султан хамзаев, госдума рф