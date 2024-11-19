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Госдума приняла поправку о праве частных охранников противодействовать БПЛА - РИА Новости, 19.11.2024
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16:16 19.11.2024 (обновлено: 16:40 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/gosduma-1984645764.html
Госдума приняла поправку о праве частных охранников противодействовать БПЛА
Госдума приняла поправку о праве частных охранников противодействовать БПЛА - РИА Новости, 19.11.2024
Госдума приняла поправку о праве частных охранников противодействовать БПЛА
Госдума на пленарном заседании приняла поправку о праве частных охранников противодействовать БПЛА при защите объектов с требованиями к антитеррористической... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:16
2024-11-19T16:40
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о праве частных охранников противодействовать БПЛА при защите объектов с требованиями к антитеррористической защищенности к проекту о частной охранной деятельности.В тексте поправки отмечается, что частный охранник, работающий по трудовому договору с частной охранной организацией, в целях защиты объектов, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, работников и (или) лиц, находящихся на них, имеет право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на пульты управления беспилотными аппаратами, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов.Частные охранные организации наделяются правом защищать жизнь и здоровье людей (вводится также институт телохранительства), обеспечивать порядок в местах проведения мероприятий, перевозить охраняемые объекты и охраняемых лиц, тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы.В законе также будут прописаны понятия "мобильная группа охраны", "заказчик охранной услуги", "охраняемое лицо".Как отмечал ранее депутат Госдумы Анатолий Выборный, учредителями частной охранной организации не смогут быть граждане, замещающие государственные должности РФ, субъектов, должности госслужбы, муниципальной службы, а также граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления.Также Госдума поддержала ко второму чтению проект о внесении изменений в закон "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". В нем предлагается привести в соответствие ряд законодательных актов в связи с принятием закона "О частной охранной деятельности". В этой связи из закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности" исключаются положения, регламентирующие частную охранную деятельность.После принятия законов, они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
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госдума рф, безопасность, технологии
Госдума РФ, Безопасность, Технологии

Госдума приняла поправку о праве частных охранников противодействовать БПЛА

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправку о праве частных охранников противодействовать БПЛА при защите объектов с требованиями к антитеррористической защищенности к проекту о частной охранной деятельности.
В тексте поправки отмечается, что частный охранник, работающий по трудовому договору с частной охранной организацией, в целях защиты объектов, в отношении которых установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической защищенности, работников и (или) лиц, находящихся на них, имеет право пресекать функционирование беспилотных воздушных, подводных и надводных судов и аппаратов, беспилотных транспортных средств и иных автоматизированных беспилотных комплексов, в том числе посредством подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными аппаратами, воздействия на пульты управления беспилотными аппаратами, а также повреждения или уничтожения беспилотных аппаратов.
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Частные охранные организации наделяются правом защищать жизнь и здоровье людей (вводится также институт телохранительства), обеспечивать порядок в местах проведения мероприятий, перевозить охраняемые объекты и охраняемых лиц, тушить пожары и проводить аварийно-спасательные работы.
В законе также будут прописаны понятия "мобильная группа охраны", "заказчик охранной услуги", "охраняемое лицо".
Как отмечал ранее депутат Госдумы Анатолий Выборный, учредителями частной охранной организации не смогут быть граждане, замещающие государственные должности РФ, субъектов, должности госслужбы, муниципальной службы, а также граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение умышленного преступления.
Также Госдума поддержала ко второму чтению проект о внесении изменений в закон "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". В нем предлагается привести в соответствие ряд законодательных актов в связи с принятием закона "О частной охранной деятельности". В этой связи из закона РФ "О частной детективной и охранной деятельности" исключаются положения, регламентирующие частную охранную деятельность.
После принятия законов, они вступят в силу с 1 сентября 2026 года.
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