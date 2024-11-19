https://ria.ru/20241119/gosduma-1984622245.html

В Госдуме попросили принять проект о рублевых спецсчетах для иноагентов

В Госдуме попросили принять проект о рублевых спецсчетах для иноагентов - РИА Новости, 19.11.2024

В Госдуме попросили принять проект о рублевых спецсчетах для иноагентов

Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов, сообщил... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:59

2024-11-19T14:59

2024-11-19T14:59

россия

василий пискарев

госдума рф

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов, сообщил глава комитета Василий Пискарев. "Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что законопроект предусматривает, что авторские вознаграждения иноагентов должны будут зачисляться на специальный рублевый счет, а распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса иноагента. "Это правильное, давно созревшее и поддерживаемое жителями России решение, направленное на защиту интересов нашей страны и граждан. Законодательная работа по защите суверенитета и безопасности нашей страны продолжается", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20241118/gosduma-1984428688.html

https://ria.ru/20241111/inoagenty-1983160933.html

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россия, василий пискарев, госдума рф