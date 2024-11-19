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В Госдуме попросили принять проект о рублевых спецсчетах для иноагентов - РИА Новости, 19.11.2024
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14:59 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/gosduma-1984622245.html
В Госдуме попросили принять проект о рублевых спецсчетах для иноагентов
В Госдуме попросили принять проект о рублевых спецсчетах для иноагентов - РИА Новости, 19.11.2024
В Госдуме попросили принять проект о рублевых спецсчетах для иноагентов
Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов, сообщил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:59
2024-11-19T14:59
россия
василий пискарев
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов, сообщил глава комитета Василий Пискарев. "Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что законопроект предусматривает, что авторские вознаграждения иноагентов должны будут зачисляться на специальный рублевый счет, а распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса иноагента. "Это правильное, давно созревшее и поддерживаемое жителями России решение, направленное на защиту интересов нашей страны и граждан. Законодательная работа по защите суверенитета и безопасности нашей страны продолжается", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20241118/gosduma-1984428688.html
https://ria.ru/20241111/inoagenty-1983160933.html
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россия, василий пискарев, госдума рф
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
В Госдуме попросили принять проект о рублевых спецсчетах для иноагентов

В Госдуме порекомендовали принять законопроект о спецсчетах для иноагентов

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов, сообщил глава комитета Василий Пискарев.
"Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов", - написал он в своем Telegram-канале.
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Депутат отметил, что законопроект предусматривает, что авторские вознаграждения иноагентов должны будут зачисляться на специальный рублевый счет, а распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса иноагента.
"Это правильное, давно созревшее и поддерживаемое жителями России решение, направленное на защиту интересов нашей страны и граждан. Законодательная работа по защите суверенитета и безопасности нашей страны продолжается", - заключил парламентарий.
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РоссияВасилий ПискаревГосдума РФ
 
 
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