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В Госдуме попросили принять проект о рублевых спецсчетах для иноагентов
В Госдуме попросили принять проект о рублевых спецсчетах для иноагентов - РИА Новости, 19.11.2024
В Госдуме попросили принять проект о рублевых спецсчетах для иноагентов
Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов, сообщил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:59
2024-11-19T14:59
2024-11-19T14:59
россия
василий пискарев
госдума рф
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов, сообщил глава комитета Василий Пискарев. "Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов", - написал он в своем Telegram-канале. Депутат отметил, что законопроект предусматривает, что авторские вознаграждения иноагентов должны будут зачисляться на специальный рублевый счет, а распоряжаться этими деньгами они смогут только после утраты статуса иноагента. "Это правильное, давно созревшее и поддерживаемое жителями России решение, направленное на защиту интересов нашей страны и граждан. Законодательная работа по защите суверенитета и безопасности нашей страны продолжается", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20241118/gosduma-1984428688.html
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россия, василий пискарев, госдума рф
Россия, Василий Пискарев, Госдума РФ
В Госдуме попросили принять проект о рублевых спецсчетах для иноагентов
В Госдуме порекомендовали принять законопроект о спецсчетах для иноагентов