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Число раненных при обстреле Горловки возросло до четырех
Число раненных при обстреле Горловки возросло до четырех - РИА Новости, 19.11.2024
Число раненных при обстреле Горловки возросло до четырех
Число мирных жителей, раненных в результате атак украинских войск на Горловку в ДНР, возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T17:14
2024-11-19T17:14
2024-11-19T17:14
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных в результате атак украинских войск на Горловку в ДНР, возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал, что в результате сброса на Горловку с украинских беспилотников взрывоопасных предметов ранены три человека, в том числе подросток. "В результате обстрела центра Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 15.05 выпустили по центру Горловки два снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241119/gorlovka-1984634369.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Стирол, Россия, Донбасс
Число раненных при обстреле Горловки возросло до четырех
Приходько сообщил, что число раненных при атаке на Горловку возросло до четырех