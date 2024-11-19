https://ria.ru/20241119/gorlovka-1984662361.html

Число раненных при обстреле Горловки возросло до четырех

Число раненных при обстреле Горловки возросло до четырех - РИА Новости, 19.11.2024

Число раненных при обстреле Горловки возросло до четырех

Число мирных жителей, раненных в результате атак украинских войск на Горловку в ДНР, возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T17:14

2024-11-19T17:14

2024-11-19T17:14

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

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иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. Число мирных жителей, раненных в результате атак украинских войск на Горловку в ДНР, возросло до четырех, сообщил мэр города Иван Приходько. Ранее мэр сообщал, что в результате сброса на Горловку с украинских беспилотников взрывоопасных предметов ранены три человека, в том числе подросток. "В результате обстрела центра Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранена мирная горловчанка", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Приходько. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 15.05 выпустили по центру Горловки два снаряда калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241119/gorlovka-1984634369.html

https://ria.ru/20241119/dnr-1984531736.html

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