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В Москве ликвидировали открытое горение в многофункциональном здании

В Москве ликвидировали открытое горение в многофункциональном здании - РИА Новости, 19.11.2024

В Москве ликвидировали открытое горение в многофункциональном здании

Открытое горение в многофункциональном здании на северо-востоке Москвы ликвидировано, превышений ПДК не выявлено, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T05:29

2024-11-19T05:29

2024-11-19T05:29

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Открытое горение в многофункциональном здании на северо-востоке Москвы ликвидировано, превышений ПДК не выявлено, сообщила пресс-служба МЧС России. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на северо-востоке столицы", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что на месте пожара проводятся замеры вредных веществ в воздухе. Превышений ПДК не выявлено. Ночью во вторник на северо-востоке Москвы произошло возгорание в трехэтажном многофункциональном здании с офисными и складскими помещениями. МЧС России сообщало, что площадь пожара, предварительно, составляет 300 квадратных метров. Ведомство добавило, что в ликвидации задействованы порядка 60 человек и 17 единиц техники. Позднее в МЧС уточнили, что возгорание локализовано на площади 400 "квадратах".

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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)