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В Москве ликвидировали открытое горение в многофункциональном здании
В Москве ликвидировали открытое горение в многофункциональном здании - РИА Новости, 19.11.2024
В Москве ликвидировали открытое горение в многофункциональном здании
Открытое горение в многофункциональном здании на северо-востоке Москвы ликвидировано, превышений ПДК не выявлено, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T05:29
2024-11-19T05:29
2024-11-19T05:29
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Открытое горение в многофункциональном здании на северо-востоке Москвы ликвидировано, превышений ПДК не выявлено, сообщила пресс-служба МЧС России. "Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на северо-востоке столицы", - говорится в сообщении. Ведомство добавило, что на месте пожара проводятся замеры вредных веществ в воздухе. Превышений ПДК не выявлено. Ночью во вторник на северо-востоке Москвы произошло возгорание в трехэтажном многофункциональном здании с офисными и складскими помещениями. МЧС России сообщало, что площадь пожара, предварительно, составляет 300 квадратных метров. Ведомство добавило, что в ликвидации задействованы порядка 60 человек и 17 единиц техники. Позднее в МЧС уточнили, что возгорание локализовано на площади 400 "квадратах".
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве ликвидировали открытое горение в многофункциональном здании
На северо-востоке Москвы ликвидировали открытое горение в здании
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Открытое горение в многофункциональном здании на северо-востоке Москвы ликвидировано, превышений ПДК не выявлено, сообщила пресс-служба МЧС России.
"Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение на северо-востоке столицы", - говорится в сообщении.
Ведомство добавило, что на месте пожара проводятся замеры вредных веществ в воздухе. Превышений ПДК не выявлено.
Ночью во вторник на северо-востоке Москвы произошло возгорание в трехэтажном многофункциональном здании с офисными и складскими помещениями. МЧС России сообщало, что площадь пожара, предварительно, составляет 300 квадратных метров. Ведомство добавило, что в ликвидации задействованы порядка 60 человек и 17 единиц техники. Позднее в МЧС уточнили, что возгорание локализовано на площади 400 "квадратах".