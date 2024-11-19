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Гладков рассказал о работе белгородской коммунальной техники зимой - РИА Новости, 19.11.2024
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Белгородская область
 
10:36 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/gladkov--1984537257.html
Гладков рассказал о работе белгородской коммунальной техники зимой
Гладков рассказал о работе белгородской коммунальной техники зимой - РИА Новости, 19.11.2024
Гладков рассказал о работе белгородской коммунальной техники зимой
Более 1,5 тысячи единиц коммунальной техники будут работать в населенных пунктах Белгородской области предстоящей зимой, что на 321 единицу больше, чем в 2023... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:36
2024-11-19T10:36
белгородская область
белгородская область
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 19 ноя – РИА Новости. Более 1,5 тысячи единиц коммунальной техники будут работать в населенных пунктах Белгородской области предстоящей зимой, что на 321 единицу больше, чем в 2023 году, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Продолжаем работу по подготовке коммунальной техники к зимнему периоду. В этом году в регионе планируется задействовать в работе свыше 1,5 тысячи единиц. До конца текущей недели будем понимать реальную готовность к зимнему периоду времени", — подчеркнул глава региона. Для работы в осенне-зимний период при наступлении неблагоприятных условий в Белгородской области будет задействовано 1508 единиц техники, из которых 907 единиц - в муниципальных бюджетных учреждениях и в сельских поселениях, 163 единицы - в управляющих организациях, а также 438 единиц, привлекаемых по договорам фактического оказания услуг. Кроме того, в регионе на осенне-зимний период заготовлено почти 100 тысяч тонн песко-соляной смеси и 16 тысяч тонн технической соли. "В девяти муниципальных образованиях региона предусмотрен двухсменный режим работы коммунальной техники в случае наступления аномальных погодных явлений", — сообщил замгубернатора Белгородской области Сергей Довгалюк. Замгубернатора также отметил, что главам администраций муниципальных образований области даны поручения о переходе коммунальной техники в дежурный режим работы. Им также поручено отработать взаимодействие с министерством цифрового развития региона для корректного отображения коммунальной техники в единой системе мониторинга транспорта.
https://ria.ru/20241118/gladkov-1984392136.html
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белгородская область, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков

Гладков рассказал о работе белгородской коммунальной техники зимой

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 19 ноя – РИА Новости. Более 1,5 тысячи единиц коммунальной техники будут работать в населенных пунктах Белгородской области предстоящей зимой, что на 321 единицу больше, чем в 2023 году, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Продолжаем работу по подготовке коммунальной техники к зимнему периоду. В этом году в регионе планируется задействовать в работе свыше 1,5 тысячи единиц. До конца текущей недели будем понимать реальную готовность к зимнему периоду времени", — подчеркнул глава региона.
Для работы в осенне-зимний период при наступлении неблагоприятных условий в Белгородской области будет задействовано 1508 единиц техники, из которых 907 единиц - в муниципальных бюджетных учреждениях и в сельских поселениях, 163 единицы - в управляющих организациях, а также 438 единиц, привлекаемых по договорам фактического оказания услуг.
Кроме того, в регионе на осенне-зимний период заготовлено почти 100 тысяч тонн песко-соляной смеси и 16 тысяч тонн технической соли.
"В девяти муниципальных образованиях региона предусмотрен двухсменный режим работы коммунальной техники в случае наступления аномальных погодных явлений", — сообщил замгубернатора Белгородской области Сергей Довгалюк.
Замгубернатора также отметил, что главам администраций муниципальных образований области даны поручения о переходе коммунальной техники в дежурный режим работы. Им также поручено отработать взаимодействие с министерством цифрового развития региона для корректного отображения коммунальной техники в единой системе мониторинга транспорта.
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