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ЦАХАЛ сообщила о гибели своего солдата на юге Ливана
ЦАХАЛ сообщила о гибели своего солдата на юге Ливана - РИА Новости, 19.11.2024
ЦАХАЛ сообщила о гибели своего солдата на юге Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имя военнослужащего из 5111-го подразделения элитной бригады "Голани", который погиб в бою, еще трое солдат этого же... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T20:47
2024-11-19T20:47
2024-11-19T20:47
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ХАЙФА, 19 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала имя военнослужащего из 5111-го подразделения элитной бригады "Голани", который погиб в бою, еще трое солдат этого же подразделения получили ранения на юге Ливана. "Разрешено к публикации имя погибшего солдата: старший сержант резерва Омер Моше Гаэльдор из Иерусалима погиб в бою на юге Ливана в возрасте 30 лет", - говорится в сообщении пресс-службы. В сообщении также говорится, что еще трое бойцов 5111-го подразделения получили серьезные ранения в боях на юге Ливана. Согласно обнародованным ЦАХАЛ данным о погибших военных, Израиль потерял более 40 человек в ходе наземных рейдов на юге Ливана, которые началась в октябре этого года, общее число израильских военных, погибших с момента атаки палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, достигло 799. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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израиль, иерусалим, ливан, хезболла, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Иерусалим, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
ЦАХАЛ сообщила о гибели своего солдата на юге Ливана
ЦАХАЛ сообщила о гибели своего военного из элитной бригады на юге Ливана