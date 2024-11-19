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Немецкая таможня конфисковала у двух россиянок дорогую одежду и сумки - РИА Новости, 19.11.2024
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19:06 19.11.2024 (обновлено: 21:09 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/germaniya-1984693068.html
Немецкая таможня конфисковала у двух россиянок дорогую одежду и сумки
Немецкая таможня конфисковала у двух россиянок дорогую одежду и сумки - РИА Новости, 19.11.2024
Немецкая таможня конфисковала у двух россиянок дорогую одежду и сумки
Таможенное управление немецкого Штутгарта заявило о конфискации у двух женщин, собиравшихся вылететь в Россию через Турцию, дорогой одежды и сумок стоимостью... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T19:06
2024-11-19T21:09
в мире
россия
штутгарт
турция
владимир путин
германия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Таможенное управление немецкого Штутгарта заявило о конфискации у двух женщин, собиравшихся вылететь в Россию через Турцию, дорогой одежды и сумок стоимостью 114 тысяч евро из-за подозрения в нарушении санкций. "В начале ноября 2024 года таможенники в аэропорту Штутгарта досмотрели двух женщин 25 и 64 лет, вылетающих в Россию через Турцию. Багаж двух женщин состоял почти исключительно из вещей дорогих брендов, а именно сумок и одежды. В багаже находились товары общей стоимостью более 114 тысяч евро", — говорится в сообщении.Как сообщила таможня, после задержания выяснилось, что незадолго до попытки выезда из Германии женщины отправили семь крупных посылок в Россию. Одну из них конфисковала таможенная служба Лейпцига, в ней находились брендовые вещи на сумму 12 тысяч евро. "В отношении двух женщин было возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении закона о внешней торговле (регулирующего в том числе соблюдение санкций. — Прим. ред.), а все вещи были конфискованы. Прежде чем покинуть страну, обвиняемые согласились предоставить залог для ожидаемого штрафа в размере 105 тысяч евро", — уточняется в заявлении.В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241015/ekspert-1978180820.html
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в мире, россия, штутгарт, турция, владимир путин, германия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Штутгарт, Турция, Владимир Путин, Германия, Санкции в отношении России
Немецкая таможня конфисковала у двух россиянок дорогую одежду и сумки

В Германии у двух женщин, вылетавших в Россию через Турцию, конфисковали одежду

© Фото : Zollfahndungsamt StuttgartТаможенное управление Штутгарта конфисковало у двух женщин, собиравшихся вылететь в Россию через Турцию, одежду и сумки стоимостью 114 тысяч евро
Таможенное управление Штутгарта конфисковало у двух женщин, собиравшихся вылететь в Россию через Турцию, одежду и сумки стоимостью 114 тысяч евро - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Zollfahndungsamt Stuttgart
Таможенное управление Штутгарта конфисковало у двух женщин, собиравшихся вылететь в Россию через Турцию, одежду и сумки стоимостью 114 тысяч евро
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Таможенное управление немецкого Штутгарта заявило о конфискации у двух женщин, собиравшихся вылететь в Россию через Турцию, дорогой одежды и сумок стоимостью 114 тысяч евро из-за подозрения в нарушении санкций.
«
"В начале ноября 2024 года таможенники в аэропорту Штутгарта досмотрели двух женщин 25 и 64 лет, вылетающих в Россию через Турцию. Багаж двух женщин состоял почти исключительно из вещей дорогих брендов, а именно сумок и одежды. В багаже находились товары общей стоимостью более 114 тысяч евро", — говорится в сообщении.
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Как сообщила таможня, после задержания выяснилось, что незадолго до попытки выезда из Германии женщины отправили семь крупных посылок в Россию. Одну из них конфисковала таможенная служба Лейпцига, в ней находились брендовые вещи на сумму 12 тысяч евро.
"В отношении двух женщин было возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении закона о внешней торговле (регулирующего в том числе соблюдение санкций. — Прим. ред.), а все вещи были конфискованы. Прежде чем покинуть страну, обвиняемые согласились предоставить залог для ожидаемого штрафа в размере 105 тысяч евро", — уточняется в заявлении.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В самих западных странах неоднократно звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель таких действий — ухудшить жизнь миллионов людей.
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