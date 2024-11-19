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"Газпром" продолжает поставки газа в Европу через Украину

"Газпром" продолжает поставки газа в Европу через Украину - РИА Новости, 19.11.2024

"Газпром" продолжает поставки газа в Европу через Украину

"Газпром" после заявления австрийской OMV об остановке поставок российского газа продолжает подавать газ в Европу через Украину, 42,4 миллиона кубометров на 19... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:24

2024-11-19T11:24

2024-11-19T11:24

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. "Газпром" после заявления австрийской OMV об остановке поставок российского газа продолжает подавать газ в Европу через Украину, 42,4 миллиона кубометров на 19 ноября, следует из сообщения официального представителя российской компании Сергея Куприянова. Австрийская OMV в пятницу сообщила, что ожидает остановки поставок газа в Австрию "Газпром экспортом" с 16 ноября. Ранее 13 ноября OMV заявила, что дело о поставках газа в Германию от "Газпром экспорта" завершилось в ее пользу и международный арбитраж присудил ей 230 миллионов евро плюс проценты и издержки в счет платежей по договору на поставку в Австрию. Тогда OMV не исключала ухудшения договорных отношений по австрийскому контракту на поставку газа с "Газпром экспортом", включая возможное прекращение поставок. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", – 42,4 миллиона кубометров на 19 ноября. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", – сказал Куприянов журналистам. Сложившийся в текущем году максимум прокачки составляет 42,5 миллиона кубометров. В мае 2022 года Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход – ГИС "Суджа" в Курской области. "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров. Подразделения ВСУ 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Маршрут поставок через газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области сейчас единственный для транзита газа из России через Украину в Европу. "Газпром" в прошлом году поставил по нему около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС.

https://ria.ru/20241115/gaz-1984081984.html

https://ria.ru/20241115/gaz-1984054909.html

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экономика, украина, европа, курская область, сергей куприянов, валерий герасимов, газпром, omv, вооруженные силы украины, санкции в отношении россии