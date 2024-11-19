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Нетаньяху пообещал деньги любому, кто вернет заложников из Газы - РИА Новости, 19.11.2024
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21:58 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/gaza-1984713064.html
Нетаньяху пообещал деньги любому, кто вернет заложников из Газы
Нетаньяху пообещал деньги любому, кто вернет заложников из Газы - РИА Новости, 19.11.2024
Нетаньяху пообещал деньги любому, кто вернет заложников из Газы
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что тот, кто вернет Израилю хотя бы одного заложника, сможет с семьей безопасно покинуть сектора Газа, а... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T21:58
2024-11-19T21:58
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ХАЙФА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что тот, кто вернет Израилю хотя бы одного заложника, сможет с семьей безопасно покинуть сектора Газа, а также получит пять миллионов долларов. "Я обращаюсь к тем, кто хочет выйти из этой ситуации. Тот, кто приведет нам (хотя бы одного - ред.) заложника, сможет безопасно покинуть сектор (Газа - ред.) со своей семьей. Мы также дадим в обмен (за заложника - ред.) пять миллионов долларов. Выбирайте, выбор за вами" , - заявил Нетаньяху во время визита в Газу. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 103 тысяч. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241115/gaza-1983955581.html
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в мире, израиль, россия, москва, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа
В мире, Израиль, Россия, Москва, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сектор Газа
Нетаньяху пообещал деньги любому, кто вернет заложников из Газы

Нетаньяху: вернувший Израилю заложника из Газы получит пять миллионов долларов

© AP Photo / Abir SultanПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / Abir Sultan
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
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ХАЙФА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что тот, кто вернет Израилю хотя бы одного заложника, сможет с семьей безопасно покинуть сектора Газа, а также получит пять миллионов долларов.
"Я обращаюсь к тем, кто хочет выйти из этой ситуации. Тот, кто приведет нам (хотя бы одного - ред.) заложника, сможет безопасно покинуть сектор (Газа - ред.) со своей семьей. Мы также дадим в обмен (за заложника - ред.) пять миллионов долларов. Выбирайте, выбор за вами" , - заявил Нетаньяху во время визита в Газу.
Исламский джихад опубликовал видеообращение россиянина Александра Труфанова из Газы - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
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15 ноября, 13:50
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 43 тысяч палестинцев, пострадали свыше 103 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
Байден нахамил журналистке за вопрос об израильских заложниках
12 ноября, 22:04
 
В миреИзраильРоссияМоскваБиньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Сектор Газа
 
 
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