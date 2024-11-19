Лидеры стран G20 заявили о недопустимости применения силы
Лидеры G20: страны должны соблюдать обязательства по международному праву
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкУчастники торжественной церемонии запуска Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью в рамках саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро
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МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Все страны-участницы конфликтов должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства и соблюдать свои обязательства по международному праву, включая гуманитарное право и право в области прав человека, говорится в декларации лидеров стран G20 по итогам саммита в Рио-де-Жанейро.
"Что касается продолжающихся конфликтов и войн, мы подтверждаем наши национальные позиции и резолюции, принятые в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН, и подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН в целом. В соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения для достижения территориального приобретения против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства", - сказано в опубликованном тексте декларации саммита G20.
Лидеры организации отметили, что все стороны должны соблюдать свои обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право в области прав человека, и в этой связи осудили все нападения на мирных жителей и инфраструктуру.