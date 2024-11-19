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Лидеры стран G20 заявили о недопустимости применения силы - РИА Новости, 19.11.2024
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02:34 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/g20-1984495520.html
Лидеры стран G20 заявили о недопустимости применения силы
Лидеры стран G20 заявили о недопустимости применения силы - РИА Новости, 19.11.2024
Лидеры стран G20 заявили о недопустимости применения силы
Все страны-участницы конфликтов должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и суверенитета или политической... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T02:34
2024-11-19T02:34
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МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Все страны-участницы конфликтов должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства и соблюдать свои обязательства по международному праву, включая гуманитарное право и право в области прав человека, говорится в декларации лидеров стран G20 по итогам саммита в Рио-де-Жанейро. "Что касается продолжающихся конфликтов и войн, мы подтверждаем наши национальные позиции и резолюции, принятые в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН, и подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН в целом. В соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения для достижения территориального приобретения против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства", - сказано в опубликованном тексте декларации саммита G20. Лидеры организации отметили, что все стороны должны соблюдать свои обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право в области прав человека, и в этой связи осудили все нападения на мирных жителей и инфраструктуру.
https://ria.ru/20241119/bayden-1984489714.html
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в мире, рио-де-жанейро (город), оон, большая двадцатка, саммит g20
В мире, Рио-де-Жанейро (город), ООН, Большая двадцатка, Саммит G20
Лидеры стран G20 заявили о недопустимости применения силы

Лидеры G20: страны должны соблюдать обязательства по международному праву

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкУчастники торжественной церемонии запуска Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью в рамках саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро
Участники торжественной церемонии запуска Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью в рамках саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Все страны-участницы конфликтов должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства и соблюдать свои обязательства по международному праву, включая гуманитарное право и право в области прав человека, говорится в декларации лидеров стран G20 по итогам саммита в Рио-де-Жанейро.
"Что касается продолжающихся конфликтов и войн, мы подтверждаем наши национальные позиции и резолюции, принятые в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН, и подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН в целом. В соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения для достижения территориального приобретения против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства", - сказано в опубликованном тексте декларации саммита G20.
Лидеры организации отметили, что все стороны должны соблюдать свои обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право в области прав человека, и в этой связи осудили все нападения на мирных жителей и инфраструктуру.
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