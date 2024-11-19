https://ria.ru/20241119/g20-1984495520.html

Лидеры стран G20 заявили о недопустимости применения силы

Лидеры стран G20 заявили о недопустимости применения силы - РИА Новости, 19.11.2024

Лидеры стран G20 заявили о недопустимости применения силы

Все страны-участницы конфликтов должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и суверенитета или политической... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T02:34

2024-11-19T02:34

2024-11-19T02:34

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рио-де-жанейро (город)

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саммит g20

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МЕХИКО, 19 ноя - РИА Новости. Все страны-участницы конфликтов должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства и соблюдать свои обязательства по международному праву, включая гуманитарное право и право в области прав человека, говорится в декларации лидеров стран G20 по итогам саммита в Рио-де-Жанейро. "Что касается продолжающихся конфликтов и войн, мы подтверждаем наши национальные позиции и резолюции, принятые в Совете Безопасности ООН и Генеральной Ассамблее ООН, и подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН в целом. В соответствии с Уставом ООН все государства должны воздерживаться от угрозы силой или ее применения для достижения территориального приобретения против территориальной целостности и суверенитета или политической независимости любого государства", - сказано в опубликованном тексте декларации саммита G20. Лидеры организации отметили, что все стороны должны соблюдать свои обязательства по международному праву, включая международное гуманитарное право и международное право в области прав человека, и в этой связи осудили все нападения на мирных жителей и инфраструктуру.

https://ria.ru/20241119/bayden-1984489714.html

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в мире, рио-де-жанейро (город), оон, большая двадцатка, саммит g20