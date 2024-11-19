https://ria.ru/20241119/g20-1984495380.html

Лидеры G20 подчеркнули важность внедрения прогрессивного налогообложения

Лидеры G20 подчеркнули важность внедрения прогрессивного налогообложения - РИА Новости, 19.11.2024

Лидеры G20 подчеркнули важность внедрения прогрессивного налогообложения

Лидеры G20 признали, что прогрессивное налогообложение является одним из ключевых инструментов сокращения неравенства, говорится в итоговой декларации,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T02:30

2024-11-19T02:30

2024-11-19T02:30

экономика

большая двадцатка

саммит g20

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984456095_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_f10a70ae9fcd519f5dc432dce42be739.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Лидеры G20 признали, что прогрессивное налогообложение является одним из ключевых инструментов сокращения неравенства, говорится в итоговой декларации, опубликованной на сайте G20. "Прогрессивное налогообложение является одним из ключевых инструментов сокращения внутреннего неравенства, укрепления финансовой устойчивости, содействия консолидации бюджета, сильному, устойчивому, сбалансированному и инклюзивному росту", - отмечается в документе. Лидеры отметили, что будут уважать суверенитет стран в сфере налогового законодательства, но будут стремиться к сотрудничеству, чтобы обеспечить эффективное налогообложение физических лиц с очень высоким уровнем дохода. Такое сотрудничество могло бы включать обмен передовым опытом, разработку механизмов борьбы с уклонением от уплаты налогов.

https://ria.ru/20241119/argentina-1984488667.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, большая двадцатка, саммит g20