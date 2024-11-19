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Лидеры G20 подчеркнули важность внедрения прогрессивного налогообложения - РИА Новости, 19.11.2024
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02:30 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/g20-1984495380.html
Лидеры G20 подчеркнули важность внедрения прогрессивного налогообложения
Лидеры G20 подчеркнули важность внедрения прогрессивного налогообложения - РИА Новости, 19.11.2024
Лидеры G20 подчеркнули важность внедрения прогрессивного налогообложения
Лидеры G20 признали, что прогрессивное налогообложение является одним из ключевых инструментов сокращения неравенства, говорится в итоговой декларации,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T02:30
2024-11-19T02:30
экономика
большая двадцатка
саммит g20
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Лидеры G20 признали, что прогрессивное налогообложение является одним из ключевых инструментов сокращения неравенства, говорится в итоговой декларации, опубликованной на сайте G20. "Прогрессивное налогообложение является одним из ключевых инструментов сокращения внутреннего неравенства, укрепления финансовой устойчивости, содействия консолидации бюджета, сильному, устойчивому, сбалансированному и инклюзивному росту", - отмечается в документе. Лидеры отметили, что будут уважать суверенитет стран в сфере налогового законодательства, но будут стремиться к сотрудничеству, чтобы обеспечить эффективное налогообложение физических лиц с очень высоким уровнем дохода. Такое сотрудничество могло бы включать обмен передовым опытом, разработку механизмов борьбы с уклонением от уплаты налогов.
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экономика, большая двадцатка, саммит g20
Экономика, Большая двадцатка, Саммит G20
Лидеры G20 подчеркнули важность внедрения прогрессивного налогообложения

Лидеры G20 признали, что прогрессивное налогообложение снижает неравенство

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкУчастники торжественной церемонии запуска Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью в рамках саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро
Участники торжественной церемонии запуска Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью в рамках саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Лидеры G20 признали, что прогрессивное налогообложение является одним из ключевых инструментов сокращения неравенства, говорится в итоговой декларации, опубликованной на сайте G20.
"Прогрессивное налогообложение является одним из ключевых инструментов сокращения внутреннего неравенства, укрепления финансовой устойчивости, содействия консолидации бюджета, сильному, устойчивому, сбалансированному и инклюзивному росту", - отмечается в документе.
Лидеры отметили, что будут уважать суверенитет стран в сфере налогового законодательства, но будут стремиться к сотрудничеству, чтобы обеспечить эффективное налогообложение физических лиц с очень высоким уровнем дохода.
Такое сотрудничество могло бы включать обмен передовым опытом, разработку механизмов борьбы с уклонением от уплаты налогов.
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