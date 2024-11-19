https://ria.ru/20241119/g20-1984495074.html
Лидеры G20 приветствуют все конструктивные инициативы по вопросу Украины
Лидеры G20 приветствуют все конструктивные инициативы по вопросу Украины - РИА Новости, 19.11.2024
Лидеры G20 приветствуют все конструктивные инициативы по вопросу Украины
Лидеры "Группы двадцати" (G20) приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса, направленные на достижение устойчивого мира,... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T02:24
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Лидеры "Группы двадцати" (G20) приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса, направленные на достижение устойчивого мира, следует из итоговой декларации. "Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН для продвижения мирных, дружественных и добрососедских отношений между народами", - говорится в документе. Также, указывается в декларации, лидеры G20 отмечают человеческие страдания и негативные последствия украинского конфликта в области продовольственной и энергетической безопасности, цепочки поставок. Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
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в мире, рио-де-жанейро (город), большая двадцатка, оон
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Большая двадцатка, ООН
Лидеры G20 приветствуют все конструктивные инициативы по вопросу Украины
Лидеры G20 приветствуют все инициативы по урегулированию украинского кризиса
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Лидеры "Группы двадцати" (G20) приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса, направленные на достижение устойчивого мира, следует из итоговой декларации.
"Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН для продвижения мирных, дружественных и добрососедских отношений между народами", - говорится в документе.
Также, указывается в декларации, лидеры G20 отмечают человеческие страдания и негативные последствия украинского конфликта в области продовольственной и энергетической безопасности, цепочки поставок.
Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.