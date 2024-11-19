https://ria.ru/20241119/g20-1984495074.html

Лидеры G20 приветствуют все конструктивные инициативы по вопросу Украины

Лидеры G20 приветствуют все конструктивные инициативы по вопросу Украины - РИА Новости, 19.11.2024

Лидеры G20 приветствуют все конструктивные инициативы по вопросу Украины

Лидеры "Группы двадцати" (G20) приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса, направленные на достижение устойчивого мира,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T02:24

2024-11-19T02:24

2024-11-19T02:24

в мире

рио-де-жанейро (город)

большая двадцатка

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Лидеры "Группы двадцати" (G20) приветствуют все конструктивные инициативы по урегулированию украинского кризиса, направленные на достижение устойчивого мира, следует из итоговой декларации. "Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН для продвижения мирных, дружественных и добрососедских отношений между народами", - говорится в документе. Также, указывается в декларации, лидеры G20 отмечают человеческие страдания и негативные последствия украинского конфликта в области продовольственной и энергетической безопасности, цепочки поставок. Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

https://ria.ru/20241119/bayden-1984489714.html

рио-де-жанейро (город)

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в мире, рио-де-жанейро (город), большая двадцатка, оон