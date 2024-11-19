https://ria.ru/20241119/g20-1984494652.html

Лидеры G20 выразили обеспокоенность ситуацией в Газе и Ливане

Лидеры G20 выразили обеспокоенность ситуацией в Газе и Ливане - РИА Новости, 19.11.2024

Лидеры G20 выразили обеспокоенность ситуацией в Газе и Ливане

Лидеры стран G20 обеспокоены гуманитарной ситуацией в секторе Газа и эскалацией в Ливане, подчеркнули необходимость расширения потока гуманитарной помощи, а... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T02:16

2024-11-19T02:16

2024-11-19T02:16

в мире

ливан

рио-де-жанейро (город)

большая двадцатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984456095_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_f10a70ae9fcd519f5dc432dce42be739.jpg

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Лидеры стран G20 обеспокоены гуманитарной ситуацией в секторе Газа и эскалацией в Ливане, подчеркнули необходимость расширения потока гуманитарной помощи, а также выступают за прекращение огня, говорится в тексте декларации по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. "Выражая нашу глубокую озабоченность катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и эскалацией в Ливане, мы подчеркиваем настоятельную необходимость расширения потока гуманитарной помощи и усиления защиты гражданских лиц и требуем снятия всех барьеров для предоставления гуманитарной помощи в широких масштабах... Мы едины в поддержке всеобъемлющего прекращения огня в Газе в соответствии с резолюцией 2735 Совбеза ООН и в Ливане, которое позволит гражданам безопасно вернуться в свои дома по обе стороны "голубой линии", - говорится в документе.

https://ria.ru/20241118/blinken-1984479753.html

ливан

рио-де-жанейро (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, рио-де-жанейро (город), большая двадцатка