Лидеры G20 выразили обеспокоенность ситуацией в Газе и Ливане
Лидеры G20 обеспокоены ситуацией в Газе и Ливане и выступают за прекращение огня
© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкУчастники торжественной церемонии запуска Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью в рамках саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро
Участники торжественной церемонии запуска Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью в рамках саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Лидеры стран G20 обеспокоены гуманитарной ситуацией в секторе Газа и эскалацией в Ливане, подчеркнули необходимость расширения потока гуманитарной помощи, а также выступают за прекращение огня, говорится в тексте декларации по итогам встречи в Рио-де-Жанейро.
"Выражая нашу глубокую озабоченность катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и эскалацией в Ливане, мы подчеркиваем настоятельную необходимость расширения потока гуманитарной помощи и усиления защиты гражданских лиц и требуем снятия всех барьеров для предоставления гуманитарной помощи в широких масштабах... Мы едины в поддержке всеобъемлющего прекращения огня в Газе в соответствии с резолюцией 2735 Совбеза ООН и в Ливане, которое позволит гражданам безопасно вернуться в свои дома по обе стороны "голубой линии", - говорится в документе.