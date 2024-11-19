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Лидеры G20 выразили обеспокоенность ситуацией в Газе и Ливане - РИА Новости, 19.11.2024
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02:16 19.11.2024
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Лидеры G20 выразили обеспокоенность ситуацией в Газе и Ливане
Лидеры G20 выразили обеспокоенность ситуацией в Газе и Ливане - РИА Новости, 19.11.2024
Лидеры G20 выразили обеспокоенность ситуацией в Газе и Ливане
Лидеры стран G20 обеспокоены гуманитарной ситуацией в секторе Газа и эскалацией в Ливане, подчеркнули необходимость расширения потока гуманитарной помощи, а... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T02:16
2024-11-19T02:16
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Лидеры стран G20 обеспокоены гуманитарной ситуацией в секторе Газа и эскалацией в Ливане, подчеркнули необходимость расширения потока гуманитарной помощи, а также выступают за прекращение огня, говорится в тексте декларации по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. "Выражая нашу глубокую озабоченность катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и эскалацией в Ливане, мы подчеркиваем настоятельную необходимость расширения потока гуманитарной помощи и усиления защиты гражданских лиц и требуем снятия всех барьеров для предоставления гуманитарной помощи в широких масштабах... Мы едины в поддержке всеобъемлющего прекращения огня в Газе в соответствии с резолюцией 2735 Совбеза ООН и в Ливане, которое позволит гражданам безопасно вернуться в свои дома по обе стороны "голубой линии", - говорится в документе.
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в мире, ливан, рио-де-жанейро (город), большая двадцатка
В мире, Ливан, Рио-де-Жанейро (город), Большая двадцатка
Лидеры G20 выразили обеспокоенность ситуацией в Газе и Ливане

Лидеры G20 обеспокоены ситуацией в Газе и Ливане и выступают за прекращение огня

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкУчастники торжественной церемонии запуска Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью в рамках саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро
Участники торжественной церемонии запуска Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью в рамках саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Участники торжественной церемонии запуска Глобального альянса по борьбе с голодом и бедностью в рамках саммита лидеров G20 в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Лидеры стран G20 обеспокоены гуманитарной ситуацией в секторе Газа и эскалацией в Ливане, подчеркнули необходимость расширения потока гуманитарной помощи, а также выступают за прекращение огня, говорится в тексте декларации по итогам встречи в Рио-де-Жанейро.
"Выражая нашу глубокую озабоченность катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и эскалацией в Ливане, мы подчеркиваем настоятельную необходимость расширения потока гуманитарной помощи и усиления защиты гражданских лиц и требуем снятия всех барьеров для предоставления гуманитарной помощи в широких масштабах... Мы едины в поддержке всеобъемлющего прекращения огня в Газе в соответствии с резолюцией 2735 Совбеза ООН и в Ливане, которое позволит гражданам безопасно вернуться в свои дома по обе стороны "голубой линии", - говорится в документе.
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Вчера, 22:14
 
В миреЛиванРио-де-Жанейро (город)Большая двадцатка
 
 
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