https://ria.ru/20241119/g20-1984494513.html

Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия

Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия - РИА Новости, 19.11.2024

Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия

Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия, говорится в декларации по итогам саммита, опубликованной на сайте форума. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T02:12

2024-11-19T02:12

2024-11-19T02:12

в мире

большая двадцатка

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия, говорится в декларации по итогам саммита, опубликованной на сайте форума. "Мы вновь заявляем о своей приверженности достижению цели создания мира, свободного от ядерного оружия и более безопасного для всех, и будем выполнять свои обязательства в этом отношении", - говорится в документе. Кроме того, лидеры осудили терроризм во всех его формах и проявлениях.

https://ria.ru/20241119/bayden-1984489714.html

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2024

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в мире, большая двадцатка