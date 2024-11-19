Рейтинг@Mail.ru
Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/g20-1984494513.html
Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия
Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия - РИА Новости, 19.11.2024
Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия
Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия, говорится в декларации по итогам саммита, опубликованной на сайте форума. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T02:12
2024-11-19T02:12
в мире
большая двадцатка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984474099_0:224:3166:2006_1920x0_80_0_0_7dd1f5f58da5d8afb36c867070fd93c0.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия, говорится в декларации по итогам саммита, опубликованной на сайте форума. "Мы вновь заявляем о своей приверженности достижению цели создания мира, свободного от ядерного оружия и более безопасного для всех, и будем выполнять свои обязательства в этом отношении", - говорится в документе. Кроме того, лидеры осудили терроризм во всех его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20241119/bayden-1984489714.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/12/1984474099_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_dc645509569ead5dc5e664fafaed96f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, большая двадцатка
В мире, Большая двадцатка
Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия

Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкСаммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро
Саммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / МИД РФ
Перейти в медиабанк
Саммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия, говорится в декларации по итогам саммита, опубликованной на сайте форума.
"Мы вновь заявляем о своей приверженности достижению цели создания мира, свободного от ядерного оружия и более безопасного для всех, и будем выполнять свои обязательства в этом отношении", - говорится в документе.
Кроме того, лидеры осудили терроризм во всех его формах и проявлениях.
Президент США Джо Байден во время совместного заявления для прессы с канцлером Германии Олафом Шольцем в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Белый дом отрицает, что Байден отсутствовал на фотографии G20 из-за России
00:58
 
В миреБольшая двадцатка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала