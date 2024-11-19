https://ria.ru/20241119/g20-1984494513.html
Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия
Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия - РИА Новости, 19.11.2024
Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия
Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия, говорится в декларации по итогам саммита, опубликованной на сайте форума. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T02:12
2024-11-19T02:12
2024-11-19T02:12
в мире
большая двадцатка
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноя - РИА Новости. Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия, говорится в декларации по итогам саммита, опубликованной на сайте форума. "Мы вновь заявляем о своей приверженности достижению цели создания мира, свободного от ядерного оружия и более безопасного для всех, и будем выполнять свои обязательства в этом отношении", - говорится в документе. Кроме того, лидеры осудили терроризм во всех его формах и проявлениях.
https://ria.ru/20241119/bayden-1984489714.html
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в мире, большая двадцатка
В мире, Большая двадцатка
Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия
Лидеры G20 высказались за создание мира, свободного от ядерного оружия