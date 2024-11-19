https://ria.ru/20241119/fsb-1984530817.html
ФСБ показала видео задержания агентов, подорвавших машину офицера
ФСБ показала видео задержания агентов, подорвавших машину офицера - РИА Новости, 19.11.2024
ФСБ показала видео задержания агентов, подорвавших машину офицера
ФСБ России показала видео с задержанными украинскими агентами, которые подорвали автомобиль в Севастополе, в результате чего погиб капитан 1 ранга Валерий... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:42
2024-11-19T10:42
2024-11-19T10:49
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
безопасность
россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ФСБ России показала видео с задержанными украинскими агентами, которые подорвали автомобиль в Севастополе, в результате чего погиб капитан 1 ранга Валерий Транковский.
https://ria.ru/20241107/berdyansk-1982370149.html
севастополь
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Задержания украинских агентов, убивших офицера в Севастополе
Задержание граждан России, совершивших 13.11.2024 г. в г. Севастополе по заданию Службы безопасности Украины подрыв автомобиля первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота Российской Федерации капитана 1 ранга Транковского Валерия Николаевич.
2024-11-19T10:42
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия
Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Безопасность, Россия
ФСБ показала видео задержания агентов, подорвавших машину офицера
ФСБ показала видео задержания украинских агентов, подорвавших машину офицера