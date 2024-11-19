https://ria.ru/20241119/fsb-1984530817.html

ФСБ показала видео задержания агентов, подорвавших машину офицера

ФСБ показала видео задержания агентов, подорвавших машину офицера - РИА Новости, 19.11.2024

ФСБ показала видео задержания агентов, подорвавших машину офицера

ФСБ России показала видео с задержанными украинскими агентами, которые подорвали автомобиль в Севастополе, в результате чего погиб капитан 1 ранга Валерий... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:42

2024-11-19T10:42

2024-11-19T10:49

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

безопасность

россия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ФСБ России показала видео с задержанными украинскими агентами, которые подорвали автомобиль в Севастополе, в результате чего погиб капитан 1 ранга Валерий Транковский.

https://ria.ru/20241107/berdyansk-1982370149.html

севастополь

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Задержания украинских агентов, убивших офицера в Севастополе Задержание граждан России, совершивших 13.11.2024 г. в г. Севастополе по заданию Службы безопасности Украины подрыв автомобиля первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота Российской Федерации капитана 1 ранга Транковского Валерия Николаевич. 2024-11-19T10:42 true PT3M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), безопасность, россия