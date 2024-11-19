https://ria.ru/20241119/frantsiya-1984486314.html

Французские эксперты назвали обвинения против Ле Пен политической мерой

Французские эксперты назвали обвинения против Ле Пен политической мерой - РИА Новости, 19.11.2024

Французские эксперты назвали обвинения против Ле Пен политической мерой

Обвинения в хищениях, выдвинутые против лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен, являются политической мерой,... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T00:01

2024-11-19T00:01

2024-11-19T00:01

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Обвинения в хищениях, выдвинутые против лидера фракции правой партии "Национальное объединение" в парламенте Франции Марин Ле Пен, являются политической мерой, направленной на ее недопущение к участию в президентских выборах 2027 года, заявили РИА Новости французские эксперты. Ле Пен была обвинена в хищении средств Евросоюза. Обвинение по делу о фиктивном найме ассистентов партии "Национальное объединение" в Европарламенте требует наказания в виде невозможности избираться в органы госвласти для всех его фигурантов, приговор должен вступить в силу немедленно. В отношении лидера фракции во французском парламенте Марин Ле Пен эта мера запрошена на пять лет. Если суд одобрит немедленное вступление приговора в силу, Ле Пен не сможет участвовать в президентской гонке в 2027 году. "Очевидно, что судебное разбирательство - это политическая мера. Марин Ле Пен обвиняют в том, в чем с таким же успехом можно упрекнуть все группы в Европарламенте. Их цель - не дать Марин стать кандидатом на президентских выборах 2027 года. Это скандально, если знать, что на прошлых выборах она собрала 11 миллионов голосов", - сказал французский философ и политик Ален де Бенуа. Он также отметил, что дело Ле Пен - это хороший пример того, как судьи пытаются влиять на политическую жизнь, нарушая все демократические правила. Французский политолог и историк Арно Имац отметил, что, несмотря на их протесты, французские прокуроры часто испытывают давление со стороны министра юстиции, когда речь идет о важных делах. "Если в ближайшие два-три месяца судьи примут решение последовать обвинительному заключению прокуратуры, Марин Ле Пен может быть лишена возможности участвовать в президентских выборах 2027 года. Это стало бы для нее политической смертью, а в реальности - началом кризиса для ее партии. Очевидно, что это дело не только политическое, но и судебное. И общественное мнение не обманешь", - заявил он. По словам Имаца, французский политический истеблишмент уже много лет хочет избавиться от Ле Пен и ее партии и что по мере роста "Национального объединения" истеблишмент становится все более жестким. На прошлой неделе партия "Национальное объединение" запустила петицию в поддержку Ле Пен, призывая людей "не допустить обхода демократического и избирательного процесса" и "защитить голос" миллионов избирателей. В субботу в партии сообщили, что петицию поддержали более 200 тысяч человек. Прокуратура также запросила лишение свободы для Ле Пен сроком на пять лет, три из которых - условно, два не могут быть обжалованы, однако могут быть заменены на менее строгую меру пресечения, например, отбывание срока с электронным браслетом дома. Таким образом, лидер "Национального объединения" во французском парламенте не отправится за решетку. Обвинение также потребовало обязать Ле Пен выплатить штраф в размере 300 тысяч евро, а саму партию как юридическое лицо – штраф в размере 2 миллионов евро.

https://ria.ru/20241117/frantsiya-1984261802.html

https://ria.ru/20240626/lepen-1955485879.html

https://ria.ru/20241116/frantsiya-1984082951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, марин ле пен, европарламент, парламент франции