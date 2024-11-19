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Светлячки в тумане и ледяной вихрь: победители конкурса пейзажных снимков - РИА Новости, 19.11.2024
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21:14 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/fotokonkurs-1984563500.html
Светлячки в тумане и ледяной вихрь: победители конкурса пейзажных снимков
Светлячки в тумане и ледяной вихрь: победители конкурса пейзажных снимков - РИА Новости, 19.11.2024
Светлячки в тумане и ледяной вихрь: победители конкурса пейзажных снимков
Жюри конкурса International Landscape Photographer of the Year 2024 назвало имена лучших фотографов со всего мира. Работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T21:14
2024-11-19T21:14
фото
в мире
природа
фотография
италия
индонезия
индия
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Жюри конкурса International Landscape Photographer of the Year 2024 назвало имена лучших фотографов со всего мира. Работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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фото, фото, в мире, природа, фотография, италия, индонезия, индия
Фото, В мире, природа, Фотография, Италия, Индонезия, Индия

Светлячки в тумане и ледяной вихрь: победители конкурса пейзажных снимков

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Жюри конкурса International Landscape Photographer of the Year 2024 назвало имена лучших фотографов со всего мира. Работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Ryohei Irie

Работа Рехэя Ири из Японии "Следы света" принесла фотографу первое место в категории "Одиночный снимок".

Работа фотографа Ryohei Irie из Японии Traces of light, занявшая первое место

Работа Рехэя Ири из Японии "Следы света" принесла фотографу первое место в категории "Одиночный снимок".

© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Ryohei Irie
1 из 18
© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Justinus Sukotjo

Второе место получил фотограф Юстинус Сукотьо из Индонезии.

Работа фотографа Justinus Sukotjo из Индонезии Mother Care Framing, занявшая второе место

Второе место получил фотограф Юстинус Сукотьо из Индонезии.

© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Justinus Sukotjo
2 из 18
© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Himadri Bhuyan

Третье место досталось Химадри Бхуян из Индии за кадр "Поток".

Работа фотографа Himadri Bhuyan из Индии The Flow, занявшая третье место

Третье место досталось Химадри Бхуян из Индии за кадр "Поток".

© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Himadri Bhuyan
3 из 18
© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Gustavo Jacob

Работа "Дуэт-Море и лес" фотографа Густаво Джейкоба из Бразилии была высоко оценена жюри.

Работа фотографа Gustavo Jacob из Бразилии Duo - Mar e Mata

Работа "Дуэт-Море и лес" фотографа Густаво Джейкоба из Бразилии была высоко оценена жюри.

© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Gustavo Jacob
4 из 18
© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Matteo Strassera

Кадр "Иггдрасиль" фотографа Маттео Штрассера из Италии.

Работа фотографа Matteo Strassera из Италии Yggdrasill

Кадр "Иггдрасиль" фотографа Маттео Штрассера из Италии.

© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Matteo Strassera
5 из 18
© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Andrew Mielzynski

Эндрю Мельзински из Канады заснял восход солнца в пустыне Атакама и получил первое место в категории "Серия снимков".

Работа фотографа Andrew Mielzynski из Канады A fabulous sunrise on the Atacama Desert, Argentina, занявшая первое место (основанное на предоставлении не менее четырех фотографий)

Эндрю Мельзински из Канады заснял восход солнца в пустыне Атакама и получил первое место в категории "Серия снимков".

© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Andrew Mielzynski
6 из 18
© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Ignacio Palacios

Работа фотографа Игнасио Паласиос из Австралии "Семицветные горы" принесла ему второе место.

Работа фотографа Ignacio Palacios из Австралии 7 colors Mountain

Работа фотографа Игнасио Паласиос из Австралии "Семицветные горы" принесла ему второе место.

© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Ignacio Palacios
7 из 18
© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Gheorghe Popa

Снимок "Шепот деревьев под водой" Георга Попы из Румынии принес фотографу третье место.

Работа фотографа Gheorghe Popa из Румынии Whispers of the Sunken Trees

Снимок "Шепот деревьев под водой" Георга Попы из Румынии принес фотографу третье место.

© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Gheorghe Popa
8 из 18
© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Shirley Wung

Высокую оценку жюри получила фотография "Светлячки, летающие в тумане." Автор — Ширли Вунг из Тайваня.

Работа фотографа Shirley Wung из Тайваня Fireflies flying in the misty

Высокую оценку жюри получила фотография "Светлячки, летающие в тумане." Автор — Ширли Вунг из Тайваня.

© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Shirley Wung
9 из 18
© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Hong Jen Chiang

Фотография горы "Сечеда" Хун Джен Чана, сделанная в Доломитовых Альпах, была высоко оценена жюри.

Работа фотографа Hong Jen Chiang из Тайваня Seceda

Фотография горы "Сечеда" Хун Джен Чана, сделанная в Доломитовых Альпах, была высоко оценена жюри.

© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Hong Jen Chiang
10 из 18
© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Benjamin Barakat

Кадр "Последняя дюна" Бенджамина Бараката из Швейцарии.

Работа фотографа Benjamin Barakat из Швейцарии The Final Dune

Кадр "Последняя дюна" Бенджамина Бараката из Швейцарии.

© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Benjamin Barakat
11 из 18
© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Alejandro Ares

На фотографии Алехандро Ареса из Аргентины запечатлены замерзшие горы и озеро в национальном парке Лос-Гласьярес.

Работа фотографа Alejandro Ares из Аргентины The magic, the mountain and the lake

На фотографии Алехандро Ареса из Аргентины запечатлены замерзшие горы и озеро в национальном парке Лос-Гласьярес.

© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Alejandro Ares
12 из 18
© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Jeff Lovelace

У фотографа Джеффа Лавлейса из США получился удивительный ночной снимок из Долины Смерти в Калифорнии.

Работа фотографа Jeff Lovelace из США When Beginnings End

У фотографа Джеффа Лавлейса из США получился удивительный ночной снимок из Долины Смерти в Калифорнии.

© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Jeff Lovelace
13 из 18
© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/J. Fritz Rumpf

Фотография "Творец снов" Дж. Фрица Румпфа тоже была сделана в Долине смерти и понравилась жюри.

Работа фотографа J. Fritz Rumpf из США DreamWeaver

Фотография "Творец снов" Дж. Фрица Румпфа тоже была сделана в Долине смерти и понравилась жюри.

© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/J. Fritz Rumpf
14 из 18
© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Mohammed Fadhlani

Мохаммед Фадлани из Омана заснял древние монолиты в Эль-Уле в Саудовской Аравии.

Работа фотографа Mohammed Fadhlani из Омана Ula's Great Arch

Мохаммед Фадлани из Омана заснял древние монолиты в Эль-Уле в Саудовской Аравии.

© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Mohammed Fadhlani
15 из 18
© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Jabi Sanz

Жюри особо отметило кадр фотографа Джаби Санза из Испании.

Работа фотографа Jabi Sanz из Испании Let Down

Жюри особо отметило кадр фотографа Джаби Санза из Испании.

© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Jabi Sanz
16 из 18
© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Jeroen Van Nieuwenhove

Снимок "Ледяной вихрь" фотографа Йерун Вана Ньювенхове из Исландии.

Работа фотографа Jeroen Van Nieuwenhove из Исландии Isþyrlu - Ice Swirl

Снимок "Ледяной вихрь" фотографа Йерун Вана Ньювенхове из Исландии.

© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Jeroen Van Nieuwenhove
17 из 18
© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Federico Delucchi

Высокую оценку жюри получила и работа итальянского фотографа Федерико Делукки, запечатлевшего северное сияние и метеоритный дождь.

Работа фотографа Federico Delucchi из Италии Aurora, meteor shower and other cool stuff

Высокую оценку жюри получила и работа итальянского фотографа Федерико Делукки, запечатлевшего северное сияние и метеоритный дождь.

© Фото : The 11th International Landscape Photographer of the Year/Federico Delucchi
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