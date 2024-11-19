Светлячки в тумане и ледяной вихрь: победители конкурса пейзажных снимков
Работа Рехэя Ири из Японии "Следы света" принесла фотографу первое место в категории "Одиночный снимок".
Работа Рехэя Ири из Японии "Следы света" принесла фотографу первое место в категории "Одиночный снимок".
Второе место получил фотограф Юстинус Сукотьо из Индонезии.
Второе место получил фотограф Юстинус Сукотьо из Индонезии.
Третье место досталось Химадри Бхуян из Индии за кадр "Поток".
Третье место досталось Химадри Бхуян из Индии за кадр "Поток".
Работа "Дуэт-Море и лес" фотографа Густаво Джейкоба из Бразилии была высоко оценена жюри.
Работа "Дуэт-Море и лес" фотографа Густаво Джейкоба из Бразилии была высоко оценена жюри.
Кадр "Иггдрасиль" фотографа Маттео Штрассера из Италии.
Кадр "Иггдрасиль" фотографа Маттео Штрассера из Италии.
Эндрю Мельзински из Канады заснял восход солнца в пустыне Атакама и получил первое место в категории "Серия снимков".
Эндрю Мельзински из Канады заснял восход солнца в пустыне Атакама и получил первое место в категории "Серия снимков".
Работа фотографа Игнасио Паласиос из Австралии "Семицветные горы" принесла ему второе место.
Работа фотографа Игнасио Паласиос из Австралии "Семицветные горы" принесла ему второе место.
Снимок "Шепот деревьев под водой" Георга Попы из Румынии принес фотографу третье место.
Снимок "Шепот деревьев под водой" Георга Попы из Румынии принес фотографу третье место.
Высокую оценку жюри получила фотография "Светлячки, летающие в тумане." Автор — Ширли Вунг из Тайваня.
Высокую оценку жюри получила фотография "Светлячки, летающие в тумане." Автор — Ширли Вунг из Тайваня.
Фотография горы "Сечеда" Хун Джен Чана, сделанная в Доломитовых Альпах, была высоко оценена жюри.
Фотография горы "Сечеда" Хун Джен Чана, сделанная в Доломитовых Альпах, была высоко оценена жюри.
Кадр "Последняя дюна" Бенджамина Бараката из Швейцарии.
Кадр "Последняя дюна" Бенджамина Бараката из Швейцарии.
На фотографии Алехандро Ареса из Аргентины запечатлены замерзшие горы и озеро в национальном парке Лос-Гласьярес.
На фотографии Алехандро Ареса из Аргентины запечатлены замерзшие горы и озеро в национальном парке Лос-Гласьярес.
У фотографа Джеффа Лавлейса из США получился удивительный ночной снимок из Долины Смерти в Калифорнии.
У фотографа Джеффа Лавлейса из США получился удивительный ночной снимок из Долины Смерти в Калифорнии.
Фотография "Творец снов" Дж. Фрица Румпфа тоже была сделана в Долине смерти и понравилась жюри.
Фотография "Творец снов" Дж. Фрица Румпфа тоже была сделана в Долине смерти и понравилась жюри.
Мохаммед Фадлани из Омана заснял древние монолиты в Эль-Уле в Саудовской Аравии.
Мохаммед Фадлани из Омана заснял древние монолиты в Эль-Уле в Саудовской Аравии.
Жюри особо отметило кадр фотографа Джаби Санза из Испании.
Жюри особо отметило кадр фотографа Джаби Санза из Испании.
Снимок "Ледяной вихрь" фотографа Йерун Вана Ньювенхове из Исландии.
Снимок "Ледяной вихрь" фотографа Йерун Вана Ньювенхове из Исландии.
Высокую оценку жюри получила и работа итальянского фотографа Федерико Делукки, запечатлевшего северное сияние и метеоритный дождь.
Высокую оценку жюри получила и работа итальянского фотографа Федерико Делукки, запечатлевшего северное сияние и метеоритный дождь.