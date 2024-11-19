https://ria.ru/20241119/fotokonkurs-1984563500.html

Светлячки в тумане и ледяной вихрь: победители конкурса пейзажных снимков

Светлячки в тумане и ледяной вихрь: победители конкурса пейзажных снимков - РИА Новости, 19.11.2024

Светлячки в тумане и ледяной вихрь: победители конкурса пейзажных снимков

Жюри конкурса International Landscape Photographer of the Year 2024 назвало имена лучших фотографов со всего мира. Работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 19.11.2024

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2024-11-19T21:14

фото

в мире

природа

фотография

италия

индонезия

индия

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Жюри конкурса International Landscape Photographer of the Year 2024 назвало имена лучших фотографов со всего мира. Работы лауреатов — в фотоленте Ria.ru.

италия

индонезия

индия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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