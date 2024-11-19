https://ria.ru/20241119/finljandija-1984693445.html

Премьер Финляндии не считает обрыв подводного кабеля диверсией

Премьер Финляндии не считает обрыв подводного кабеля диверсией - РИА Новости, 19.11.2024

Премьер Финляндии не считает обрыв подводного кабеля диверсией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что обрыв подводного кабеля между Финляндией и Германией в Балтийском море пока рано считать "диверсией". РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T19:08

2024-11-19T19:08

2024-11-19T19:08

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олаф шольц

ульф кристерссон

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что обрыв подводного кабеля между Финляндией и Германией в Балтийском море пока рано считать "диверсией". "Пока нельзя сказать, является ли это "диверсией". Поэтому я бы пока не спешил с выводами", - сказал он на пресс-конференции в финском Эспоо. Трансляцию вел общественный вещатель Yle. По словам Орпо, после расследования властей будет дана более подробная оценка инциденту. Премьер также сообщил, что поддерживает контакты с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом. Финская компания-оператор Cinia Oy сообщила в понедельник, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружено повреждение, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, ведется тщательное расследование. Центральная криминальная полиция Финляндии уже получила запрос на расследование обрыва кабеля связи от компании Cinia Oy. Позднее литовские и шведские СМИ сообщили, что подводный коммуникационный кабель между Швецией и Литвой также был поврежден, шведские власти ведут расследование. Полиция Швеции сообщила, что начала предварительное расследование обрывов в Балтийском море.

https://ria.ru/20241119/litva-1984642583.html

https://ria.ru/20241119/kabeli-1984502648.html

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в мире, финляндия, германия, швеция, петтери орпо, олаф шольц, ульф кристерссон