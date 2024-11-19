https://ria.ru/20241119/finljandija-1984642426.html

Финляндия получила запрос на расследование разрыва кабеля связи с Германией

Финляндия получила запрос на расследование разрыва кабеля связи с Германией - РИА Новости, 19.11.2024

Финляндия получила запрос на расследование разрыва кабеля связи с Германией

Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила на своем сайте, что получила запрос на расследование разрыва кабеля связи C-Lion1 между Финляндией и... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T16:07

2024-11-19T16:07

2024-11-19T16:08

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила на своем сайте, что получила запрос на расследование разрыва кабеля связи C-Lion1 между Финляндией и Германией в Балтийском море. "Центральная криминальная полиция получила запрос на расследование от компании Cinia Oy по поводу обрыва кабеля в Балтийском море... Центральная криминальная полиция проводит расследование инцидента", - говорится в сообщении. Финская компания-оператор Cinia Oy сообщила в понедельник, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, а также что ведется тщательное расследование. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил во вторник, что разрыв кабеля указывает на то, что это диверсия, хотя на данный момент доказательств тому нет. C-Lion1 - первый кабель, проложенный напрямую между Финляндией и Германией. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию. Прокладка кабеля началась в октябре 2015 года и завершилась в январе 2016 года.

https://ria.ru/20241111/patrushev-1983150961.html

https://ria.ru/20241119/kabeli-1984502648.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, германия, балтийское море, борис писториус