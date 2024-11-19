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Финляндия получила запрос на расследование разрыва кабеля связи с Германией - РИА Новости, 19.11.2024
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16:07 19.11.2024 (обновлено: 16:08 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/finljandija-1984642426.html
Финляндия получила запрос на расследование разрыва кабеля связи с Германией
Финляндия получила запрос на расследование разрыва кабеля связи с Германией - РИА Новости, 19.11.2024
Финляндия получила запрос на расследование разрыва кабеля связи с Германией
Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила на своем сайте, что получила запрос на расследование разрыва кабеля связи C-Lion1 между Финляндией и... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T16:07
2024-11-19T16:08
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила на своем сайте, что получила запрос на расследование разрыва кабеля связи C-Lion1 между Финляндией и Германией в Балтийском море. "Центральная криминальная полиция получила запрос на расследование от компании Cinia Oy по поводу обрыва кабеля в Балтийском море... Центральная криминальная полиция проводит расследование инцидента", - говорится в сообщении. Финская компания-оператор Cinia Oy сообщила в понедельник, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, а также что ведется тщательное расследование. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил во вторник, что разрыв кабеля указывает на то, что это диверсия, хотя на данный момент доказательств тому нет. C-Lion1 - первый кабель, проложенный напрямую между Финляндией и Германией. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию. Прокладка кабеля началась в октябре 2015 года и завершилась в январе 2016 года.
https://ria.ru/20241111/patrushev-1983150961.html
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в мире, финляндия, германия, балтийское море, борис писториус
В мире, Финляндия, Германия, Балтийское море, Борис Писториус
Финляндия получила запрос на расследование разрыва кабеля связи с Германией

Полиция Финляндии получила запрос на расследование разрыва кабеля связи C-Lion1

© Flickr / John Carkeet Морское побережье возле Хельсинки
Морское побережье возле Хельсинки - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Flickr / John Carkeet
Морское побережье возле Хельсинки. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Центральная криминальная полиция Финляндии сообщила на своем сайте, что получила запрос на расследование разрыва кабеля связи C-Lion1 между Финляндией и Германией в Балтийском море.
"Центральная криминальная полиция получила запрос на расследование от компании Cinia Oy по поводу обрыва кабеля в Балтийском море... Центральная криминальная полиция проводит расследование инцидента", - говорится в сообщении.
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Финская компания-оператор Cinia Oy сообщила в понедельник, что в подводном телекоммуникационном кабеле между Финляндией и Германией C-Lion1 обнаружена неисправность, кабель выведен из строя. Германия и Финляндия позднее заявили, что обеспокоены повреждением подводного кабеля связи, проходящего между этими двумя странами в Балтийском море, а также что ведется тщательное расследование.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил во вторник, что разрыв кабеля указывает на то, что это диверсия, хотя на данный момент доказательств тому нет.
C-Lion1 - первый кабель, проложенный напрямую между Финляндией и Германией. Предыдущие каналы связи проходили через Швецию и Данию. Прокладка кабеля началась в октябре 2015 года и завершилась в январе 2016 года.
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В миреФинляндияГерманияБалтийское мореБорис Писториус
 
 
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