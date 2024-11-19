https://ria.ru/20241119/finljandija-1984534293.html

На еще одной АЭС в Финляндии обнаружили неисправность

На еще одной АЭС в Финляндии обнаружили неисправность - РИА Новости, 19.11.2024

На еще одной АЭС в Финляндии обнаружили неисправность

Производство электроэнергии на втором энергоблоке АЭС "Ловииса" в Финляндии прервано из-за неисправности, сообщает компания-оператор Fortum. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:25

2024-11-19T10:25

2024-11-19T10:33

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финляндия

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Производство электроэнергии на втором энергоблоке АЭС "Ловииса" в Финляндии прервано из-за неисправности, сообщает компания-оператор Fortum. Ранее в воскресенье производство электроэнергии было прервано на третьем энергоблоке АЭС "Олкилуото". Неисправность еще не устранена. "Производство электроэнергии на втором энергоблоке АЭС "Ловииса" было прервано в понедельник 18.11.2024 примерно в 20:55 из-за отключения реактора. Причиной сбоя является неисправность вспомогательной системы реактора, и точная причина сбоя в настоящее время выясняется", - говорится в сообщении компании. Первый энергоблок работает в штатном режиме.

https://ria.ru/20241117/aes-1984257147.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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