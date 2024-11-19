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На еще одной АЭС в Финляндии обнаружили неисправность - РИА Новости, 19.11.2024
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10:25 19.11.2024 (обновлено: 10:33 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/finljandija-1984534293.html
На еще одной АЭС в Финляндии обнаружили неисправность
На еще одной АЭС в Финляндии обнаружили неисправность - РИА Новости, 19.11.2024
На еще одной АЭС в Финляндии обнаружили неисправность
Производство электроэнергии на втором энергоблоке АЭС "Ловииса" в Финляндии прервано из-за неисправности, сообщает компания-оператор Fortum. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:25
2024-11-19T10:33
в мире
финляндия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Производство электроэнергии на втором энергоблоке АЭС "Ловииса" в Финляндии прервано из-за неисправности, сообщает компания-оператор Fortum. Ранее в воскресенье производство электроэнергии было прервано на третьем энергоблоке АЭС "Олкилуото". Неисправность еще не устранена. "Производство электроэнергии на втором энергоблоке АЭС "Ловииса" было прервано в понедельник 18.11.2024 примерно в 20:55 из-за отключения реактора. Причиной сбоя является неисправность вспомогательной системы реактора, и точная причина сбоя в настоящее время выясняется", - говорится в сообщении компании. Первый энергоблок работает в штатном режиме.
https://ria.ru/20241117/aes-1984257147.html
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в мире, финляндия
В мире, Финляндия
На еще одной АЭС в Финляндии обнаружили неисправность

Fortum: производство электроэнергии на втором энергоблоке АЭС "Ловииса" прервано

© iStock.com / mtviitanАЭС "Ловииса" в Финляндии
АЭС Ловииса в Финляндии - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© iStock.com / mtviitan
АЭС "Ловииса" в Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Производство электроэнергии на втором энергоблоке АЭС "Ловииса" в Финляндии прервано из-за неисправности, сообщает компания-оператор Fortum.
Ранее в воскресенье производство электроэнергии было прервано на третьем энергоблоке АЭС "Олкилуото". Неисправность еще не устранена.
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"Производство электроэнергии на втором энергоблоке АЭС "Ловииса" было прервано в понедельник 18.11.2024 примерно в 20:55 из-за отключения реактора. Причиной сбоя является неисправность вспомогательной системы реактора, и точная причина сбоя в настоящее время выясняется", - говорится в сообщении компании.
Первый энергоблок работает в штатном режиме.
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