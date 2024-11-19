https://ria.ru/20241119/ekspert-1984625922.html

Эксперт оценил возможность применения Россией ядерного оружия

Эксперт оценил возможность применения Россией ядерного оружия - РИА Новости, 19.11.2024

Эксперт оценил возможность применения Россией ядерного оружия

Обновленная доктрина РФ предполагает возможность нанесения ядерного удара в ответ на массированную атаку БПЛА потенциальным противником с целью парализовать... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:06

2024-11-19T15:06

2024-11-19T15:06

россия

игорь коротченко

технологии

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Обновленная доктрина РФ предполагает возможность нанесения ядерного удара в ответ на массированную атаку БПЛА потенциальным противником с целью парализовать систему государственного и военного управления России, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Во вторник был опубликован указ президента "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы РФ. "В данном случае мы, очевидно, говорим про те возможности, которые будут использованы противником с целью парализовать систему государственного и военного управления России или нанести удар по объектам ядерной триады. Это будет сasus belli для использования ядерного оружия в ответ", - сказал Коротченко.

https://ria.ru/20241119/bpla-1984574799.html

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россия, игорь коротченко, технологии