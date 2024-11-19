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Эксперт оценил возможность применения Россией ядерного оружия - РИА Новости, 19.11.2024
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15:06 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/ekspert-1984625922.html
Эксперт оценил возможность применения Россией ядерного оружия
Эксперт оценил возможность применения Россией ядерного оружия - РИА Новости, 19.11.2024
Эксперт оценил возможность применения Россией ядерного оружия
Обновленная доктрина РФ предполагает возможность нанесения ядерного удара в ответ на массированную атаку БПЛА потенциальным противником с целью парализовать... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T15:06
2024-11-19T15:06
россия
игорь коротченко
технологии
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Обновленная доктрина РФ предполагает возможность нанесения ядерного удара в ответ на массированную атаку БПЛА потенциальным противником с целью парализовать систему государственного и военного управления России, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Во вторник был опубликован указ президента "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы РФ. "В данном случае мы, очевидно, говорим про те возможности, которые будут использованы противником с целью парализовать систему государственного и военного управления России или нанести удар по объектам ядерной триады. Это будет сasus belli для использования ядерного оружия в ответ", - сказал Коротченко.
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россия, игорь коротченко, технологии
Россия, Игорь Коротченко, Технологии
Эксперт оценил возможность применения Россией ядерного оружия

Эксперт Коротченко: Россия может нанести ядерный удар в ответ на атаку БПЛА

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Обновленная доктрина РФ предполагает возможность нанесения ядерного удара в ответ на массированную атаку БПЛА потенциальным противником с целью парализовать систему государственного и военного управления России, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Во вторник был опубликован указ президента "Об утверждении основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания". В документе среди прочего указано, что условием, определяющим возможность применения Россией ядерного оружия, является массированный взлет средств воздушно-космического нападения, в том числе крылатых ракет и беспилотников, и пересечение ими границы РФ.
"В данном случае мы, очевидно, говорим про те возможности, которые будут использованы противником с целью парализовать систему государственного и военного управления России или нанести удар по объектам ядерной триады. Это будет сasus belli для использования ядерного оружия в ответ", - сказал Коротченко.
Учения с практической отработкой вопросов применения нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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Вчера, 12:41
 
РоссияИгорь КоротченкоТехнологии
 
 
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