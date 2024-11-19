https://ria.ru/20241119/ekaterinburg-1984610647.html
В Екатеринбурге нашли пропавшую школьницу в хиджабе
В Екатеринбурге нашли пропавшую школьницу в хиджабе - РИА Новости, 19.11.2024
В Екатеринбурге нашли пропавшую школьницу в хиджабе
Школьница из Екатеринбурга, которая ушла из дома днем в понедельник и не вернулась, найдена, она находилась в гостях у подруги, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:33
2024-11-19T14:33
2024-11-19T14:33
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Школьница из Екатеринбурга, которая ушла из дома днем в понедельник и не вернулась, найдена, она находилась в гостях у подруги, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Во вторник ведомство информировало, что на поиски 14-летней школьницы, которая ушла из дома днем в понедельник и не вернулась, был ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Ранее ребенок из дома не уходил, на момент пропажи девочка была в черном хиджабе и черной куртке. "Девочка найдена сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних. Она пояснила, что находилась у подруги. По имеющейся информации, противоправных действий в отношении нее не совершено", – сказал собеседник агентства.
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге нашли пропавшую школьницу в хиджабе
Полиция в Екатеринбурге нашла пропавшую школьницу в хиджабе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Школьница из Екатеринбурга, которая ушла из дома днем в понедельник и не вернулась, найдена, она находилась в гостях у подруги, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
Во вторник ведомство информировало, что на поиски 14-летней школьницы, которая ушла из дома днем в понедельник и не вернулась, был ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Ранее ребенок из дома не уходил, на момент пропажи девочка была в черном хиджабе и черной куртке.
"Девочка найдена сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних. Она пояснила, что находилась у подруги. По имеющейся информации, противоправных действий в отношении нее не совершено", – сказал собеседник агентства.