Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге нашли пропавшую школьницу в хиджабе - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:33 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/ekaterinburg-1984610647.html
В Екатеринбурге нашли пропавшую школьницу в хиджабе
В Екатеринбурге нашли пропавшую школьницу в хиджабе - РИА Новости, 19.11.2024
В Екатеринбурге нашли пропавшую школьницу в хиджабе
Школьница из Екатеринбурга, которая ушла из дома днем в понедельник и не вернулась, найдена, она находилась в гостях у подруги, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T14:33
2024-11-19T14:33
происшествия
екатеринбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Школьница из Екатеринбурга, которая ушла из дома днем в понедельник и не вернулась, найдена, она находилась в гостях у подруги, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Во вторник ведомство информировало, что на поиски 14-летней школьницы, которая ушла из дома днем в понедельник и не вернулась, был ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Ранее ребенок из дома не уходил, на момент пропажи девочка была в черном хиджабе и черной куртке. "Девочка найдена сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних. Она пояснила, что находилась у подруги. По имеющейся информации, противоправных действий в отношении нее не совершено", – сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20241024/telo-1979788352.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге нашли пропавшую школьницу в хиджабе

Полиция в Екатеринбурге нашла пропавшую школьницу в хиджабе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Школьница из Екатеринбурга, которая ушла из дома днем в понедельник и не вернулась, найдена, она находилась в гостях у подруги, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
Во вторник ведомство информировало, что на поиски 14-летней школьницы, которая ушла из дома днем в понедельник и не вернулась, был ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Ранее ребенок из дома не уходил, на момент пропажи девочка была в черном хиджабе и черной куртке.
"Девочка найдена сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних. Она пояснила, что находилась у подруги. По имеющейся информации, противоправных действий в отношении нее не совершено", – сказал собеседник агентства.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
В Кировской области нашли тело пропавшего ребенка
24 октября, 13:17
 
ПроисшествияЕкатеринбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала