https://ria.ru/20241119/ekaterinburg-1984610647.html

В Екатеринбурге нашли пропавшую школьницу в хиджабе

В Екатеринбурге нашли пропавшую школьницу в хиджабе - РИА Новости, 19.11.2024

В Екатеринбурге нашли пропавшую школьницу в хиджабе

Школьница из Екатеринбурга, которая ушла из дома днем в понедельник и не вернулась, найдена, она находилась в гостях у подруги, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T14:33

2024-11-19T14:33

2024-11-19T14:33

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Школьница из Екатеринбурга, которая ушла из дома днем в понедельник и не вернулась, найдена, она находилась в гостях у подруги, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. Во вторник ведомство информировало, что на поиски 14-летней школьницы, которая ушла из дома днем в понедельник и не вернулась, был ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. Ранее ребенок из дома не уходил, на момент пропажи девочка была в черном хиджабе и черной куртке. "Девочка найдена сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних. Она пояснила, что находилась у подруги. По имеющейся информации, противоправных действий в отношении нее не совершено", – сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20241024/telo-1979788352.html

екатеринбург

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2024

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происшествия, екатеринбург