https://ria.ru/20241119/ekaterinburg-1984549674.html

В Екатеринбурге ищут пропавшую школьницу в хиджабе

В Екатеринбурге ищут пропавшую школьницу в хиджабе - РИА Новости, 19.11.2024

В Екатеринбурге ищут пропавшую школьницу в хиджабе

Сотрудники полиции объявили розыск пропавшей в Екатеринбурге 14-летней школьницы, которая в понедельник ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщили РИА... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T11:22

2024-11-19T11:22

2024-11-19T11:22

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции объявили розыск пропавшей в Екатеринбурге 14-летней школьницы, которая в понедельник ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. "Полиция Екатеринбурга разыскивает 14-летнюю Ерову Бибизулхию, которая в понедельник около 12.30 мск ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", – сказал собеседник агентства. В пресс-службе отметили, что ранее девочка из дома не уходила, на ее поиск ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. "Приметы разыскиваемой: рост 160 сантиметров, лицо круглое, глаза карие, волосы темные и длинные. На момент ухода из дома была в черном хиджабе, черных куртке и ботинках", – добавили в УМВД.

https://ria.ru/20241024/telo-1979788352.html

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екатеринбург

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происшествия, екатеринбург