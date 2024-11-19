https://ria.ru/20241119/ekaterinburg-1984549674.html
В Екатеринбурге ищут пропавшую школьницу в хиджабе
В Екатеринбурге ищут пропавшую школьницу в хиджабе - РИА Новости, 19.11.2024
В Екатеринбурге ищут пропавшую школьницу в хиджабе
Сотрудники полиции объявили розыск пропавшей в Екатеринбурге 14-летней школьницы, которая в понедельник ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщили РИА... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T11:22
2024-11-19T11:22
2024-11-19T11:22
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции объявили розыск пропавшей в Екатеринбурге 14-летней школьницы, которая в понедельник ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД. "Полиция Екатеринбурга разыскивает 14-летнюю Ерову Бибизулхию, которая в понедельник около 12.30 мск ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", – сказал собеседник агентства. В пресс-службе отметили, что ранее девочка из дома не уходила, на ее поиск ориентирован личный состав екатеринбургской полиции. "Приметы разыскиваемой: рост 160 сантиметров, лицо круглое, глаза карие, волосы темные и длинные. На момент ухода из дома была в черном хиджабе, черных куртке и ботинках", – добавили в УМВД.
https://ria.ru/20241024/telo-1979788352.html
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
В Екатеринбурге ищут пропавшую школьницу в хиджабе
Полиция Екатеринбурга ищет пропавшую школьницу в хиджабе
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Сотрудники полиции объявили розыск пропавшей в Екатеринбурге 14-летней школьницы, которая в понедельник ушла из дома и до сих пор не вернулась, сообщили РИА Новости в пресс-службе городского УМВД.
"Полиция Екатеринбурга разыскивает 14-летнюю Ерову Бибизулхию, которая в понедельник около 12.30 мск ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно", – сказал собеседник агентства.
В пресс-службе отметили, что ранее девочка из дома не уходила, на ее поиск ориентирован личный состав екатеринбургской полиции.
"Приметы разыскиваемой: рост 160 сантиметров, лицо круглое, глаза карие, волосы темные и длинные. На момент ухода из дома была в черном хиджабе, черных куртке и ботинках", – добавили в УМВД.