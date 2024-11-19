https://ria.ru/20241119/ekaterinburg-1984526990.html
На Урале проверят информацию о травле девочки в гимназии
На Урале проверят информацию о травле девочки в гимназии - РИА Новости, 19.11.2024
На Урале проверят информацию о травле девочки в гимназии
Полиция и власти проверят информацию о том, что две пятиклассницы в одной из гимназий Екатеринбурга заставили раздеться девочку на камеру, а потом разослали... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T09:51
2024-11-19T09:51
2024-11-19T09:51
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Полиция и власти проверят информацию о том, что две пятиклассницы в одной из гимназий Екатеринбурга заставили раздеться девочку на камеру, а потом разослали видео по чатам учеников. Ранее в местных СМИ появились публикации о том, что в одной из гимназий Екатеринбурга две ученицы пятого класса под угрозой физической расправы заставили одноклассницу раздеться догола, а после сняли ее на видео и разослали кадры сверстникам. Отмечалось, что после этого девочка подверглась травле. "По информации директора, в данный период проводится внутреннее расследование инцидента, устанавливаются обстоятельства случая", – сообщили РИА Новости в городском департаменте образования, уточнив, что история случилась в лицее имени С.П. Дягилева. Как уточнили агентству в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, заявлений по инциденту в полицию не поступало. "Опубликованная информация будет проверена сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних", – добавили в ведомстве. Как заявили РИА Новости в правоохранительных органах, девочка могла раздеться "без угроз расправы, сама".
https://ria.ru/20241028/bulling-1980509584.html
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происшествия, екатеринбург
Происшествия, Екатеринбург
На Урале проверят информацию о травле девочки в гимназии
На Урале проведут проверку после того, как девочку заставили раздеться на камеру
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Полиция и власти проверят информацию о том, что две пятиклассницы в одной из гимназий Екатеринбурга заставили раздеться девочку на камеру, а потом разослали видео по чатам учеников.
Ранее в местных СМИ появились публикации о том, что в одной из гимназий Екатеринбурга две ученицы пятого класса под угрозой физической расправы заставили одноклассницу раздеться догола, а после сняли ее на видео и разослали кадры сверстникам. Отмечалось, что после этого девочка подверглась травле.
"По информации директора, в данный период проводится внутреннее расследование инцидента, устанавливаются обстоятельства случая", – сообщили РИА Новости в городском департаменте образования, уточнив, что история случилась в лицее имени С.П. Дягилева.
Как уточнили агентству в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, заявлений по инциденту в полицию не поступало. "Опубликованная информация будет проверена сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних", – добавили в ведомстве.
Как заявили РИА Новости в правоохранительных органах, девочка могла раздеться "без угроз расправы, сама".