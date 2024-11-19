https://ria.ru/20241119/ekaterinburg-1984526990.html

На Урале проверят информацию о травле девочки в гимназии

На Урале проверят информацию о травле девочки в гимназии - РИА Новости, 19.11.2024

На Урале проверят информацию о травле девочки в гимназии

Полиция и власти проверят информацию о том, что две пятиклассницы в одной из гимназий Екатеринбурга заставили раздеться девочку на камеру, а потом разослали... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T09:51

2024-11-19T09:51

2024-11-19T09:51

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя – РИА Новости. Полиция и власти проверят информацию о том, что две пятиклассницы в одной из гимназий Екатеринбурга заставили раздеться девочку на камеру, а потом разослали видео по чатам учеников. Ранее в местных СМИ появились публикации о том, что в одной из гимназий Екатеринбурга две ученицы пятого класса под угрозой физической расправы заставили одноклассницу раздеться догола, а после сняли ее на видео и разослали кадры сверстникам. Отмечалось, что после этого девочка подверглась травле. "По информации директора, в данный период проводится внутреннее расследование инцидента, устанавливаются обстоятельства случая", – сообщили РИА Новости в городском департаменте образования, уточнив, что история случилась в лицее имени С.П. Дягилева. Как уточнили агентству в пресс-службе УМВД Екатеринбурга, заявлений по инциденту в полицию не поступало. "Опубликованная информация будет проверена сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних", – добавили в ведомстве. Как заявили РИА Новости в правоохранительных органах, девочка могла раздеться "без угроз расправы, сама".

https://ria.ru/20241028/bulling-1980509584.html

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екатеринбург

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происшествия, екатеринбург