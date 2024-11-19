Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: на юге Москвы построят и реконструируют около двух километров дорог - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:05 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/efimov-1984453978.html
Ефимов: на юге Москвы построят и реконструируют около двух километров дорог
Ефимов: на юге Москвы построят и реконструируют около двух километров дорог - РИА Новости, 19.11.2024
Ефимов: на юге Москвы построят и реконструируют около двух километров дорог
В Москве утвердили проект планировки территории, предусматривающий строительство и реконструкцию около двух километров дорог в Западном Бирюлеве, сообщил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:05
2024-11-19T10:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0c1df4335f9b5b4eb6867a456a999bed.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Москве утвердили проект планировки территории, предусматривающий строительство и реконструкцию около двух километров дорог в Западном Бирюлеве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Проектом планировки предусматривается реконструкция участка дороги вдоль проектируемого проезда № 5108 и Харьковского проезда, а также строительство проектируемого проезда № 4014 протяженностью более километра. Для удобства движения пассажирского транспорта и автомобилистов здесь проложат круговые развязки. Они появятся на пересечении проектируемого проезда № 4014 с Медынской улицей и проектируемым проездом № 5108", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Кроме того, указывается в сообщении, проект предусматривает создание внутриквартального проезда, организацию пешеходных переходов и прокладку велодорожек.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки для строительства в Западном Бирюлеве улицы, которая станет продолжением Булатниковского проезда и пройдет вдоль путей Павелецкого направления Московской железной дороги.
https://ria.ru/20241118/efimov-1984088864.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_52a8613385e77a11925e5047514d3691.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: на юге Москвы построят и реконструируют около двух километров дорог

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Москве утвердили проект планировки территории, предусматривающий строительство и реконструкцию около двух километров дорог в Западном Бирюлеве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проектом планировки предусматривается реконструкция участка дороги вдоль проектируемого проезда № 5108 и Харьковского проезда, а также строительство проектируемого проезда № 4014 протяженностью более километра. Для удобства движения пассажирского транспорта и автомобилистов здесь проложат круговые развязки. Они появятся на пересечении проектируемого проезда № 4014 с Медынской улицей и проектируемым проездом № 5108", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Кроме того, указывается в сообщении, проект предусматривает создание внутриквартального проезда, организацию пешеходных переходов и прокладку велодорожек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки для строительства в Западном Бирюлеве улицы, которая станет продолжением Булатниковского проезда и пройдет вдоль путей Павелецкого направления Московской железной дороги.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
Ефимов: в Москве в рамках КРТ реорганизуют 351 гектар территории
18 ноября, 09:08
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Сергей СобянинГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала