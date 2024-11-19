https://ria.ru/20241119/efimov-1984453978.html
Ефимов: на юге Москвы построят и реконструируют около двух километров дорог
Ефимов: на юге Москвы построят и реконструируют около двух километров дорог - РИА Новости, 19.11.2024
Ефимов: на юге Москвы построят и реконструируют около двух километров дорог
В Москве утвердили проект планировки территории, предусматривающий строительство и реконструкцию около двух километров дорог в Западном Бирюлеве, сообщил... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:05
2024-11-19T10:05
2024-11-19T10:05
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
сергей собянин
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Москве утвердили проект планировки территории, предусматривающий строительство и реконструкцию около двух километров дорог в Западном Бирюлеве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Проектом планировки предусматривается реконструкция участка дороги вдоль проектируемого проезда № 5108 и Харьковского проезда, а также строительство проектируемого проезда № 4014 протяженностью более километра. Для удобства движения пассажирского транспорта и автомобилистов здесь проложат круговые развязки. Они появятся на пересечении проектируемого проезда № 4014 с Медынской улицей и проектируемым проездом № 5108", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Кроме того, указывается в сообщении, проект предусматривает создание внутриквартального проезда, организацию пешеходных переходов и прокладку велодорожек.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки для строительства в Западном Бирюлеве улицы, которая станет продолжением Булатниковского проезда и пройдет вдоль путей Павелецкого направления Московской железной дороги.
https://ria.ru/20241118/efimov-1984088864.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , сергей собянин, градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Сергей Собянин, Градостроительный комплекс Москвы
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. В Москве утвердили проект планировки территории, предусматривающий строительство и реконструкцию около двух километров дорог в Западном Бирюлеве, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Проектом планировки предусматривается реконструкция участка дороги вдоль проектируемого проезда № 5108 и Харьковского проезда, а также строительство проектируемого проезда № 4014 протяженностью более километра. Для удобства движения пассажирского транспорта и автомобилистов здесь проложат круговые развязки. Они появятся на пересечении проектируемого проезда № 4014 с Медынской улицей и проектируемым проездом № 5108", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Кроме того, указывается в сообщении, проект предусматривает создание внутриквартального проезда, организацию пешеходных переходов и прокладку велодорожек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил
проект планировки для строительства в Западном Бирюлеве улицы, которая станет продолжением Булатниковского проезда и пройдет вдоль путей Павелецкого направления Московской железной дороги.