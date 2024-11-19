Джонсон оценил вероятность отправки войск стран Запада на Украину
Джонсон заявил о неизбежности отправки войск стран Запада на Украину
© AP Photo / Alberto PezzaliБорис Джонсон
© AP Photo / Alberto Pezzali
Борис Джонсон. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 ноя - РИА Новости. Запад отправит войска на Украину для оказания логистической поддержки, это неизбежно, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете Parisien.
Политика спросили, нужно ли направлять войска на Украину, о чем несколькими месяцами ранее говорил французский лидер Эммануэль Макрон.
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"Мы неизбежно должны будем это сделать. Не для того, чтобы прямо сражаться с русскими на линии фронта, но чтобы помогать в логистике и поддерживать тыл", - утверждает экс-премьер.
По его мнению, канцлер ФРГ Олаф Шольц совершил "ошибку", позвонив президенту РФ Владимиру Путину.
"Это ничем не поможет. Если я правильно понимаю, он с ним говорил, потому что хочет стать миротворцем. Но чтобы у Европы было место за столом переговоров, нужно, чтобы она усилила свою помощь украинцам", - отмечает Джонсон.
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Как заявил экс-премьер, все ожидают прихода Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах президента США, в Белый дом, потому что Вашингтон является главным спонсором Киева.
"Я слышу опасения по поводу Трампа, я знаю, что он заявлял во время своей кампании. И те, кто шепчут ему на ухо, в частности (премьер Венгрии) Виктор Орбан, советуют ему пойти по плохому пути. Так что нужно молиться. И надеяться, что он продолжит помогать украинцам обороняться", - добавил он.
После конференции по поддержке Украины в Париже в конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Слова Макрона о возможной отправке войск на Украину подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры французских партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт и в легкомыслии, упрекнув его в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. В то же время агрессивную риторику Макрона поддержали представители прибалтийских государств, а также министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Запад продолжает накачивать Киев оружием. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.