https://ria.ru/20241119/dvadtsatka-1984572431.html
На саммите G20 отказались от жестких формулировок по Украине, пишут СМИ
На саммите G20 отказались от жестких формулировок по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2024
На саммите G20 отказались от жестких формулировок по Украине, пишут СМИ
Ряд европейских стран хотели, чтобы итоговое заявление саммита "Группы двадцати" (G20) содержало более жесткие формулировки по конфликту на Украине, но потом... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:31
2024-11-19T12:31
2024-11-19T13:18
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ряд европейских стран хотели, чтобы итоговое заявление саммита "Группы двадцати" (G20) содержало более жесткие формулировки по конфликту на Украине, но потом передумали из опасений сорвать принятие совместного документа, сообщает газета Financial Times. "Некоторые европейские делегации продвигали более жесткие формулировки с осуждением России…, но в конечном счете отказались от этого требования на фоне опасений, что это может сорвать все совместное заявление", - пишет газета. Один высокопоставленный дипломат из входящего в G20 западноевропейского государства заявил газете о недовольстве принятым итоговым заявлением, но признал, что никто не хотел "заходить слишком далеко", чтобы не вызвать споры и срыв заявления. Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
https://ria.ru/20241119/g20-1984509377.html
https://ria.ru/20241119/g20-1984495520.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, большая двадцатка, россия, рио-де-жанейро (город)
В мире, Украина, Большая двадцатка, Россия, Рио-де-Жанейро (город)
На саммите G20 отказались от жестких формулировок по Украине, пишут СМИ
FT: некоторые страны ЕС хотели более жесткого заявления G20 по Украине