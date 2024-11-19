https://ria.ru/20241119/dvadtsatka-1984572431.html

На саммите G20 отказались от жестких формулировок по Украине, пишут СМИ

На саммите G20 отказались от жестких формулировок по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2024

На саммите G20 отказались от жестких формулировок по Украине, пишут СМИ

Ряд европейских стран хотели, чтобы итоговое заявление саммита "Группы двадцати" (G20) содержало более жесткие формулировки по конфликту на Украине, но потом... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T12:31

2024-11-19T12:31

2024-11-19T13:18

в мире

украина

большая двадцатка

россия

рио-де-жанейро (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/13/1984587053_0:126:3071:1853_1920x0_80_0_0_98c3c6370ef1a4ccac90decb0094a139.jpg

МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ряд европейских стран хотели, чтобы итоговое заявление саммита "Группы двадцати" (G20) содержало более жесткие формулировки по конфликту на Украине, но потом передумали из опасений сорвать принятие совместного документа, сообщает газета Financial Times. "Некоторые европейские делегации продвигали более жесткие формулировки с осуждением России…, но в конечном счете отказались от этого требования на фоне опасений, что это может сорвать все совместное заявление", - пишет газета. Один высокопоставленный дипломат из входящего в G20 западноевропейского государства заявил газете о недовольстве принятым итоговым заявлением, но признал, что никто не хотел "заходить слишком далеко", чтобы не вызвать споры и срыв заявления. Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.

https://ria.ru/20241119/g20-1984509377.html

https://ria.ru/20241119/g20-1984495520.html

украина

россия

рио-де-жанейро (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, большая двадцатка, россия, рио-де-жанейро (город)