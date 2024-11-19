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На саммите G20 отказались от жестких формулировок по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2024
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12:31 19.11.2024 (обновлено: 13:18 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/dvadtsatka-1984572431.html
На саммите G20 отказались от жестких формулировок по Украине, пишут СМИ
На саммите G20 отказались от жестких формулировок по Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 19.11.2024
На саммите G20 отказались от жестких формулировок по Украине, пишут СМИ
Ряд европейских стран хотели, чтобы итоговое заявление саммита "Группы двадцати" (G20) содержало более жесткие формулировки по конфликту на Украине, но потом... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T12:31
2024-11-19T13:18
в мире
украина
большая двадцатка
россия
рио-де-жанейро (город)
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ряд европейских стран хотели, чтобы итоговое заявление саммита "Группы двадцати" (G20) содержало более жесткие формулировки по конфликту на Украине, но потом передумали из опасений сорвать принятие совместного документа, сообщает газета Financial Times. "Некоторые европейские делегации продвигали более жесткие формулировки с осуждением России…, но в конечном счете отказались от этого требования на фоне опасений, что это может сорвать все совместное заявление", - пишет газета. Один высокопоставленный дипломат из входящего в G20 западноевропейского государства заявил газете о недовольстве принятым итоговым заявлением, но признал, что никто не хотел "заходить слишком далеко", чтобы не вызвать споры и срыв заявления. Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
https://ria.ru/20241119/g20-1984509377.html
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украина
россия
рио-де-жанейро (город)
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в мире, украина, большая двадцатка, россия, рио-де-жанейро (город)
В мире, Украина, Большая двадцатка, Россия, Рио-де-Жанейро (город)
На саммите G20 отказались от жестких формулировок по Украине, пишут СМИ

FT: некоторые страны ЕС хотели более жесткого заявления G20 по Украине

© AP Photo / The New York Times/Eric LeeCаммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро
Cаммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo / The New York Times/Eric Lee
Cаммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Ряд европейских стран хотели, чтобы итоговое заявление саммита "Группы двадцати" (G20) содержало более жесткие формулировки по конфликту на Украине, но потом передумали из опасений сорвать принятие совместного документа, сообщает газета Financial Times.
"Некоторые европейские делегации продвигали более жесткие формулировки с осуждением России…, но в конечном счете отказались от этого требования на фоне опасений, что это может сорвать все совместное заявление", - пишет газета.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД КНР Ван И во время встречи на полях саммита Группы двадцати (G20) в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Лавров и Ван И обсудили украинский кризис на полях саммита G20
Вчера, 06:42
Один высокопоставленный дипломат из входящего в G20 западноевропейского государства заявил газете о недовольстве принятым итоговым заявлением, но признал, что никто не хотел "заходить слишком далеко", чтобы не вызвать споры и срыв заявления.
Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро.
Cаммит лидеров G20 в Рио-де-Жанейро - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Лидеры стран G20 заявили о недопустимости применения силы
Вчера, 02:34
 
В миреУкраинаБольшая двадцаткаРоссияРио-де-Жанейро (город)
 
 
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