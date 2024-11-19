https://ria.ru/20241119/dtp-1984704856.html

В Омске при столкновении легковушки с троллейбусом пострадали два человека

В Омске при столкновении легковушки с троллейбусом пострадали два человека - РИА Новости, 19.11.2024

В Омске при столкновении легковушки с троллейбусом пострадали два человека

Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля ВАЗ-2107 с троллейбусом в Омске, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T20:24

2024-11-19T20:24

2024-11-19T20:24

происшествия

омск

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ОМСК, 19 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля ВАЗ-2107 с троллейбусом в Омске, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Как уточняется в сообщении, ДТП произошло на проспекте Мира, 24-летний водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в троллейбус №67. "В момент аварии в салоне пассажирского транспорта находилось 30 человек. Медицинская помощь понадобилась водителю ВАЗа, а также кондуктору троллейбуса, с травмами они госпитализированы", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ход проверки происшествия находится на контроле прокуратуры.

https://ria.ru/20241119/barnaul-1984601957.html

https://ria.ru/20241118/dtp-1984354599.html

омск

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2024

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происшествия, омск