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В Омске при столкновении легковушки с троллейбусом пострадали два человека - РИА Новости, 19.11.2024
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20:24 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/dtp-1984704856.html
В Омске при столкновении легковушки с троллейбусом пострадали два человека
В Омске при столкновении легковушки с троллейбусом пострадали два человека - РИА Новости, 19.11.2024
В Омске при столкновении легковушки с троллейбусом пострадали два человека
Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля ВАЗ-2107 с троллейбусом в Омске, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T20:24
2024-11-19T20:24
происшествия
омск
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ОМСК, 19 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля ВАЗ-2107 с троллейбусом в Омске, сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Как уточняется в сообщении, ДТП произошло на проспекте Мира, 24-летний водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в троллейбус №67. "В момент аварии в салоне пассажирского транспорта находилось 30 человек. Медицинская помощь понадобилась водителю ВАЗа, а также кондуктору троллейбуса, с травмами они госпитализированы", - говорится в Telegram-канале ведомства. Ход проверки происшествия находится на контроле прокуратуры.
https://ria.ru/20241119/barnaul-1984601957.html
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происшествия, омск
Происшествия, Омск
В Омске при столкновении легковушки с троллейбусом пострадали два человека

Прокуратура: в Омске в ДТП с ВАЗ-2107 и троллейбусом пострадали 2 человека

© Фото : Прокуратура Омской области/TelegramМесто столкновения легкового автомобиля с троллейбусом в Омске
Место столкновения легкового автомобиля с троллейбусом в Омске - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© Фото : Прокуратура Омской области/Telegram
Место столкновения легкового автомобиля с троллейбусом в Омске
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ОМСК, 19 ноя - РИА Новости. Два человека пострадали при столкновении легкового автомобиля ВАЗ-2107 с троллейбусом в Омске, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Как уточняется в сообщении, ДТП произошло на проспекте Мира, 24-летний водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в троллейбус №67.
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"В момент аварии в салоне пассажирского транспорта находилось 30 человек. Медицинская помощь понадобилась водителю ВАЗа, а также кондуктору троллейбуса, с травмами они госпитализированы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Ход проверки происшествия находится на контроле прокуратуры.
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