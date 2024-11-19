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Над Брянской, Калужской и Ростовской областями сбили украинские дроны - РИА Новости, 19.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:03 19.11.2024 (обновлено: 22:11 19.11.2024)
https://ria.ru/20241119/dron-1984713687.html
Над Брянской, Калужской и Ростовской областями сбили украинские дроны
Над Брянской, Калужской и Ростовской областями сбили украинские дроны - РИА Новости, 19.11.2024
Над Брянской, Калужской и Ростовской областями сбили украинские дроны
Российские средства ПВО с 20:00 до 21:00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Брянской, Калужской и Ростовской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T22:03
2024-11-19T22:11
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО с 20:00 до 21:00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Брянской, Калужской и Ростовской областями, сообщило Минобороны РФ."Девятнадцатого ноября с 20:00 до 21:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Брянской, Калужской и Ростовской областей", - говорится в сообщении.
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россия, ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
Над Брянской, Калужской и Ростовской областями сбили украинские дроны

Над Брянской, Калужской и Ростовской областями уничтожили украинские БПЛА

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки от снарядов
Осколки от снарядов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО с 20:00 до 21:00 мск уничтожили три украинских беспилотника над Брянской, Калужской и Ростовской областями, сообщило Минобороны РФ.
"Девятнадцатого ноября с 20:00 до 21:00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территориями Брянской, Калужской и Ростовской областей", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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