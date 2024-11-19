https://ria.ru/20241119/dron-1984710369.html

Над Ростовской и Курской областями уничтожили украинские дроны

Над Ростовской и Курской областями уничтожили украинские дроны - РИА Новости, 19.11.2024

Над Ростовской и Курской областями уничтожили украинские дроны

Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской областью и еще один над Курской, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T21:22

2024-11-19T21:22

2024-11-19T21:22

специальная военная операция на украине

ростовская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

курская область

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской областью и еще один над Курской, сообщили во вторник в Минобороны России. "19 ноября с 19.00 до 20.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241119/pvo-1984708292.html

ростовская область

россия

курская область

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ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, курская область