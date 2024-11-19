Рейтинг@Mail.ru
Над Ростовской и Курской областями уничтожили украинские дроны - РИА Новости, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:22 19.11.2024
https://ria.ru/20241119/dron-1984710369.html
Над Ростовской и Курской областями уничтожили украинские дроны
Над Ростовской и Курской областями уничтожили украинские дроны - РИА Новости, 19.11.2024
Над Ростовской и Курской областями уничтожили украинские дроны
Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской областью и еще один над Курской, сообщили во вторник в Минобороны России. РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T21:22
2024-11-19T21:22
специальная военная операция на украине
ростовская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
курская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_589:492:3071:1888_1920x0_80_0_0_5cef648a3364929425014709bd3b268a.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской областью и еще один над Курской, сообщили во вторник в Минобороны России. "19 ноября с 19.00 до 20.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241119/pvo-1984708292.html
ростовская область
россия
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1c/1962565733_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_717fe96123c3d437bbe5a4bbcab34551.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Курская область
Над Ростовской и Курской областями уничтожили украинские дроны

Над Ростовской и Курской областями уничтожили три украинских дрона

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки от снарядов
Осколки от снарядов - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки от снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Ростовской областью и еще один над Курской, сообщили во вторник в Минобороны России.
"19 ноября с 19.00 до 20.00 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Ростовской области и один – над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Губернатор Калужской области сообщил о работе систем ПВО
Вчера, 20:49
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала