https://ria.ru/20241119/dorogi-1984628075.html

Еще 20 километров дорог отремонтировали в Липецкой области

Еще 20 километров дорог отремонтировали в Липецкой области - РИА Новости, 19.11.2024

Еще 20 километров дорог отремонтировали в Липецкой области

В рамках национальному проекта "Безопасные и качественные дороги" в Лебедянском районе практически завершили ремонт 20 километров автодорог; всего в этом году... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T15:11

2024-11-19T15:11

2024-11-19T15:11

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 19 ноя - РИА Новости. В рамках национальному проекта "Безопасные и качественные дороги" в Лебедянском районе практически завершили ремонт 20 километров автодорог; всего в этом году по нацпроекту в регионе приведут в надлежащее состояние 340 километров дорог, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что после того, как все работы будут окончательно завершены, специальная приемочная комиссия с помощью компьютерного оборудования проверит не только качество дорожного покрытия, но и все геометрические параметры – ширину, ровность, уклоны. Гарантия на покрытие составит четыре года. По словам Артамонова, работа была проделана большая. Некоторые участки дорог, пролегающие возле животноводческой фермы и зернового тока, оказались сильно повреждены большегрузами. Там подрядчику пришлось укрепить основание дорог и уложить двойной слой асфальтобетона. Кроме этого строители отремонтировали и дорожную инфраструктуру. "В текущем году в области по нацпроекту отремонтируют 340 километров региональных дорог. Задача на ближайшие пять лет – привести в нормативное состояние 85% региональных трасс", – отметил губернатор Артамонов.

https://ria.ru/20241119/it-1984589542.html

липецкая область

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липецкая область, игорь артамонов