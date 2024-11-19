https://ria.ru/20241119/dopros-1984530696.html
ФСБ показала допрос агентов СБУ, подорвавших автомобиль в Севастополе
ФСБ показала допрос агентов СБУ, подорвавших автомобиль в Севастополе - РИА Новости, 19.11.2024
ФСБ показала допрос агентов СБУ, подорвавших автомобиль в Севастополе
ФСБ России показала видео с задержанными украинскими агентами, которые подорвали автомобиль в Севастополе, в результате чего погиб капитан 1 ранга Валерий... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T10:12
2024-11-19T10:12
2024-11-19T10:43
происшествия
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россия
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ФСБ России показала видео с задержанными украинскими агентами, которые подорвали автомобиль в Севастополе, в результате чего погиб капитан 1 ранга Валерий Транковский. Спецслужбы предоставила кадры допроса задержанных агентов СБУ. Также на видео показано обнаруженное самодельное взрывное устройство. Установлено, что задержанная жительница Севастополя, 1986 года рождения, по заданию украинской спецслужбы осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения. Житель Ялты, 1977 года рождения, собрал взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы.
https://ria.ru/20241118/terakty-1984383976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, россия, ялта, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины
Происшествия, Севастополь, Россия, Ялта, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Служба безопасности Украины
ФСБ показала допрос агентов СБУ, подорвавших автомобиль в Севастополе
ФСБ показала видео допроса агентов СБУ, подорвавших офицера ЧФ в Севастополе