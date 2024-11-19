https://ria.ru/20241119/dopros-1984530696.html

ФСБ показала допрос агентов СБУ, подорвавших автомобиль в Севастополе

ФСБ показала допрос агентов СБУ, подорвавших автомобиль в Севастополе - РИА Новости, 19.11.2024

ФСБ показала допрос агентов СБУ, подорвавших автомобиль в Севастополе

ФСБ России показала видео с задержанными украинскими агентами, которые подорвали автомобиль в Севастополе, в результате чего погиб капитан 1 ранга Валерий... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T10:12

2024-11-19T10:12

2024-11-19T10:43

происшествия

севастополь

россия

ялта

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. ФСБ России показала видео с задержанными украинскими агентами, которые подорвали автомобиль в Севастополе, в результате чего погиб капитан 1 ранга Валерий Транковский. Спецслужбы предоставила кадры допроса задержанных агентов СБУ. Также на видео показано обнаруженное самодельное взрывное устройство. Установлено, что задержанная жительница Севастополя, 1986 года рождения, по заданию украинской спецслужбы осуществляла наблюдение за российским офицером в целях установления места его проживания, используемого транспортного средства и маршрутов передвижения. Житель Ялты, 1977 года рождения, собрал взрывное устройство из компонентов, переданных ему кураторами через тайники, установил под днище автомобиля и дистанционно осуществил его подрыв во время следования офицера к месту службы.

https://ria.ru/20241118/terakty-1984383976.html

севастополь

россия

ялта

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, россия, ялта, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), служба безопасности украины