https://ria.ru/20241119/domodedovo-1984513753.html

Аэропорт "Домодедово" готов к запуску проекта по сбору биометрии

Аэропорт "Домодедово" готов к запуску проекта по сбору биометрии - РИА Новости, 19.11.2024

Аэропорт "Домодедово" готов к запуску проекта по сбору биометрии

Московский аэропорт "Домодедово" готов к запуску пилотного проекта по сбору биометрических данных иностранных граждан при въезде в Россию, который стартует в... РИА Новости, 19.11.2024

2024-11-19T07:57

2024-11-19T07:57

2024-11-19T07:57

технологии

россия

домодедово (аэропорт)

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" готов к запуску пилотного проекта по сбору биометрических данных иностранных граждан при въезде в Россию, который стартует в декабре, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. Кабмин РФ утвердил эксперимент по сдаче биометрических данных иностранными гражданами при въезде в Россию. Он будет запущен с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в столичных аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", а также подмосковном аэропорте "Жуковский". "Аэропорт Домодедово полностью готов для запуска пилотного проекта Минцифры по сбору биометрических данных иностранных граждан", - сообщили в пресс-службе. Как выяснил корреспондент РИА Новости, биометрия будет сдаваться до пересечения госграницы, но сейчас погранслужбы работают в прежнем формате – иностранцу нужно иметь при себе паспорт и визу, биометрические данные начнут собирать позже. Ранее "Домодедово" как передовой аэропорт по внедрению цифровых решений в авиаотрасли стал пилотной площадкой для опытных испытаний аппаратно-программного комплекса, предназначенного для реализации инициативы. "Домодедово" – один из крупнейших аэропортов московского авиационного узла. Из аэропорта "Домодедово" выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России и за рубеж силами 33 авиакомпаний. Общая площадь пассажирской терминальной инфраструктуры насчитывает почти 500 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20240830/biometriya-1969427035.html

https://ria.ru/20241021/biometriya-1894518110.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, россия, домодедово (аэропорт)