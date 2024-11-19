https://ria.ru/20241119/domodedovo-1984513753.html
Аэропорт "Домодедово" готов к запуску проекта по сбору биометрии
Аэропорт "Домодедово" готов к запуску проекта по сбору биометрии - РИА Новости, 19.11.2024
Аэропорт "Домодедово" готов к запуску проекта по сбору биометрии
Московский аэропорт "Домодедово" готов к запуску пилотного проекта по сбору биометрических данных иностранных граждан при въезде в Россию, который стартует в... РИА Новости, 19.11.2024
2024-11-19T07:57
2024-11-19T07:57
2024-11-19T07:57
технологии
россия
домодедово (аэропорт)
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" готов к запуску пилотного проекта по сбору биометрических данных иностранных граждан при въезде в Россию, который стартует в декабре, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. Кабмин РФ утвердил эксперимент по сдаче биометрических данных иностранными гражданами при въезде в Россию. Он будет запущен с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в столичных аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", а также подмосковном аэропорте "Жуковский". "Аэропорт Домодедово полностью готов для запуска пилотного проекта Минцифры по сбору биометрических данных иностранных граждан", - сообщили в пресс-службе. Как выяснил корреспондент РИА Новости, биометрия будет сдаваться до пересечения госграницы, но сейчас погранслужбы работают в прежнем формате – иностранцу нужно иметь при себе паспорт и визу, биометрические данные начнут собирать позже. Ранее "Домодедово" как передовой аэропорт по внедрению цифровых решений в авиаотрасли стал пилотной площадкой для опытных испытаний аппаратно-программного комплекса, предназначенного для реализации инициативы. "Домодедово" – один из крупнейших аэропортов московского авиационного узла. Из аэропорта "Домодедово" выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России и за рубеж силами 33 авиакомпаний. Общая площадь пассажирской терминальной инфраструктуры насчитывает почти 500 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20240830/biometriya-1969427035.html
https://ria.ru/20241021/biometriya-1894518110.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, домодедово (аэропорт)
Технологии, Россия, Домодедово (аэропорт)
Аэропорт "Домодедово" готов к запуску проекта по сбору биометрии
Аэропорт "Домодедово" готов к сдаче биометрии иностранцами при въезде в Россию
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Московский аэропорт "Домодедово" готов к запуску пилотного проекта по сбору биометрических данных иностранных граждан при въезде в Россию, который стартует в декабре, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Кабмин РФ утвердил эксперимент по сдаче биометрических данных иностранными гражданами при въезде в Россию. Он будет запущен с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в столичных аэропортах "Шереметьево", "Домодедово", "Внуково", а также подмосковном аэропорте "Жуковский".
"Аэропорт Домодедово полностью готов для запуска пилотного проекта Минцифры по сбору биометрических данных иностранных граждан", - сообщили в пресс-службе.
Как выяснил корреспондент РИА Новости, биометрия будет сдаваться до пересечения госграницы, но сейчас погранслужбы работают в прежнем формате – иностранцу нужно иметь при себе паспорт и визу, биометрические данные начнут собирать позже.
Ранее "Домодедово" как передовой аэропорт по внедрению цифровых решений в авиаотрасли стал пилотной площадкой для опытных испытаний аппаратно-программного комплекса, предназначенного для реализации инициативы.
"Домодедово" – один из крупнейших аэропортов московского авиационного узла. Из аэропорта "Домодедово" выполняются рейсы по более чем 80 направлениям внутри России
и за рубеж силами 33 авиакомпаний. Общая площадь пассажирской терминальной инфраструктуры насчитывает почти 500 тысяч квадратных метров.